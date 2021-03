Opinión 12-03-2021

Utalca: Expertos plantean que en Chile no sería adecuado levantar obligación de uso de mascarillas para vacunadoscomo se hizo en EE. UU_



El país se encuentra iniciando la tercera ola de contagios y se espera que en las próximas semanas aumenten los números de casos.



El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos autorizó el no uso de mascarillas a personas que ya se hayan vacunado (con las dos dosis) hace más de dos semanas. Eso sí, la flexibilización establece que es posible no usar el tapaboca solo en reuniones entre quienes ya estén inmunizados.

Expertos de la Universidad de Talca plantearon que en este momento en Chile es imposible tomar una medida como esa y además cuestionaron la disposición explicando que se debe considerar que hay variantes del Coronavirus que son resistentes a la vacuna.

“Existen factores clave para no tomar una decisión como esa en nuestro país: la tercera ola que estamos viendo se avecina en Chile; la época del año en que se encuentra Estados Unidos, donde están entrando a la primavera; el estado de nuestra red hospitalaria y obviamente la comunicación de riesgo, que hemos visto que ha generado confusión en la población”, planteó Daniel Jiménez, epidemiólogo y director de Salud del Estudiante de la Universidad de Talca.

Jiménez explicó que en Chile hoy nos encontramos en una situación muy diferente y más compleja que en el país norteamericano, ya que estamos iniciando la tercera ola de contagio del COVID-19. “En las próximas semanas se va a ver un aumento de personas contagiadas, lo que va a significar que nuestra red hospitalaria se vea mucho más exigida”, precisó.

Por otra parte, el profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud, Marcelo Alarcón, indicó que se están observando nuevas variantes que reafirman la necesidad de utilizar la mascarilla. “Sería un error el hecho de no usar mascarilla. Que pasa con las variantes de Nueva York o Brasil, que se ha demostrado tienen una mayor carga viral y sobre todo los anticuerpos producidos por la vacuna su efectividad baja a menos de la mitad, por lo tanto si estoy en contacto con una persona que tiene estas variantes y yo no uso mascarilla, yo me voy a contagiar”, puntualizó.

Por ello ambos llamaron a seguir cuidándonos, más allá que en otros países se indiquen que algunas medidas se pueden suavizarse. “A pesar de tener una segunda dosis y a pesar de que Chile es uno de los países que tiene una alta inmunización a nivel mundial, debemos mantener el uso de medidas básicas, el uso de mascarillas en lugares públicos, el distanciamiento físico, y el lavado de manos. No bajar los brazos hasta que comencemos a tener la inmunidad colectiva o de rebaño, porque si no vamos a estar exponiendo a las personas que no han tenido la inmunización y con ello sumar más muertes a los más de 20 mil decesos que hoy llevamos”, planteó.