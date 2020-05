Crónica 12-05-2020

UTalca invita a escolares a postular a programa de acceso especial para estudiar Pedagogía



El Programa “Profesores para el mundo global” busca atraer talentos y detectar vocaciones, al tiempo que desarrolla habilidades y aprendizajes esenciales para estudiar pedagogía.



Hasta el 31 de mayo estarán abiertas las postulaciones para participar de la cuarta versión -año 2020- del programa de ingreso especial a las pedagogías “Profesores para un mundo global” (PMG), de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Talca. El programa, reconocido por el Ministerio de Educación, se realiza desde el 2017 y busca atraer y preparar a estudiantes con buen desempeño escolar y talento para su ingreso y permanencia en las carreras de Pedagogía de la Universidad de Talca.



“Los estudiantes del Maule Sur se merecen profesores de excelencia, mejor aún si tienen el sello de nuestra Facultad que es el segundo idioma, en particular el inglés en lo que respecta al Campus Linares, y el alemán para nuestro Campus Santiago-LBI. El programa Profesores para un Mundo Global tiene algo muy particular que es detectar vocaciones, para ello el programa tiene la intención, a través de los distintos colegios y liceos, de conocer a los estudiantes”, comentó Cristián Rojas, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación.



Durante el programa los alumnos podrán desarrollar habilidades básicas y profundizar conocimientos en las áreas de Lecto-Escritura, Lógico-Matemática y el área disciplinar correspondiente a Lenguas Extranjeras y Ciencias Naturales y Exactas. Además posee un componente formativo con talleres vocacionales y participación en actividades recreativo-culturales. “Los estudiantes de cuarto año medio se pueden preparar con mucho tiempo en habilidades y aprendizajes relacionados a las áreas esenciales para estudiar pedagogía. Es por ello que invitamos a los establecimientos educativos y estudiantes a sumarse a esta iniciativa, dijo Nicolás Hormazábal, coordinador de Vinculación con el Medio y Extensión de la Facultad de Ciencias de la Educación de UTalca.



El egreso de este programa permite el acceso a alguna de las carreras de pedagogías de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UTalca. Para ello, el alumno debe cumplir con la asistencia mínima del 80% del programa en la versión presencial y/o virtual; aprobar los módulos del programa y rendir las pruebas diagnósticas. “Al finalizar el programa y una vez aprobada la totalidad de los módulos, y junto a una asistencia del 80% de las clases, los estudiantes deben rendir la PSU y comenzar el proceso regular de admisión de la Universidad de Talca”, agregó Carolina Bravo, coordinadora de la Unidad de Atracción, Acceso y Permanencia de la Facultad de Ciencias de la Educación.



POSTULACIÓN Y REQUISITOS

Quienes deseen postular deben pertenecer al 30% de alumnos con mejores calificaciones de 1° a 3° año medio de su establecimiento (Ranking). No obstante, aquellos que estén fuera de ese porcentaje, quedarán sujetos a evaluación. Asimismo, deberán completar la documentación requerida: ficha de postulación, carta de compromiso del apoderado, del estudiante, carta de recomendación por parte de algún docente y/o equipo directivo de su establecimiento y rendir los test iniciales.



La postulación y documentos requeridos deberán ser entregados al equipo de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente (FID) al correo pmg@utalca.cl o en su defecto, en el Campus Linares de la casa de estudios, ubicado en calle María Auxiliadora N°380. Los resultados de la selección se entregarán desde el 1 al 3 de junio. En tanto, las clases comenzarán el día 5 del mismo mes, las que inicialmente y de acuerdo a la coyuntura, serán en formato on line.