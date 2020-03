Crónica 19-03-2020

UTalca puso a disposición de las autoridades instalaciones y equipamiento para abordar emergencia por coronavirus

En su rol como Universidad Pública, la Casa de Estudios dispuso que el ex Hospital Italiano pueda ser considerado para los planes que desarrollen las autoridades regionales.

El Consejo Académico de la Universidad de Talca determinó este lunes 17 de marzo, poner a disposición de las autoridades sanitarias las dependencias del ex Hospital Italiano, un espacio físico de alrededor de 5 mil metros cuadrados, donde se instaló -luego del terremoto del 2010- un anexo del Hospital Regional de Talca y que posteriormente fue donado a la casa de estudios maulina.

“Queremos aportar como universidad pública desde nuestro rol social a la comunidad regional en estos momentos de crisis sanitaria que enfrenta el país. Esperamos que esto aporte a los planes que desarrolla el Ministerio de Salud para hacer frente al coronavirus”, expresó el rector de la UTalca, Álvaro Rojas. Y agregó que "nuestra institución está comprometida con la salud de las personas, la seguridad de las personas y para ellos vamos a hacer todos los esfuerzos que se requieran para que nuestra región tenga capacidades autónomas para resolver la crisis".

La determinación fue informada al Intendente de la Región del Maule y al Ministerio de Salud, quienes se encuentran en proceso de definir espacios adicionales a los hospitales para la atención de pacientes.

Junto con esto, el Consejo Académico definió la posibilidad de disponer del equipamiento de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Medicina y disciplinas afines para las labores de detección o investigación asociada al virus.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

El órgano colegiado ratificó además el comunicado emitido el domingo 15 de marzo respecto a la suspensión de actividades académicas presenciales para estudiantes de pre y postgrado, y su reemplazo por asignaciones online para quienes se encuentren en el cierre del segundo semestre de 2019.

Se resolvió también la suspensión, hasta nuevo aviso, de cualquier actividad masiva dentro o fuera de la UTalca, ya sean congresos, talleres, ceremonias, actividades culturales, su congreso estatutario, además de la inauguración del año académico. El órgano hizo un llamado a que cualquier reunión que se realice dentro de la Institución no supere las 20 personas. Junto con esto se suspendieron toda clase de cometidos internacionales para sus funcionarios y académicos.

Además, se definió conformar el equipo coordinador institucional para la temática asociada al virus COVID- 19 (ECICOVID), el que se reunió la tarde de este martes para establecer acciones en relación con la pandemia.