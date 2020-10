Social 04-10-2020

UTalca realiza ciclo de conversatorios sobre educación y género



Diversidad y derechos humanos; la denominada “Ley Gabriela”; el ciberacoso y el ciberbullying; y género y lenguaje, son algunos de los temas que serán abordados en actividades organizadas por la Dirección de Género de la casa de estudios.



Transferir conocimientos en temáticas de género a la comunidad universitaria, para una mejor comprensión de la realidad social, motivar la reflexión crítica y dotarla de herramientas para el abordaje de situaciones de la vida con perspectiva de equidad, es el objetivo del ciclo Género y Educación para la Igualdad, que se realiza en la casa de estudios maulina.



El ciclo, organizado por la Dirección de Género de la Universidad de Talca, se enmarca en un plan de capacitación a la comunidad universitaria sobre la igualdad, no discriminación y aplicación de dicho enfoque en las diversas áreas del quehacer institucional. Y está dirigido a todos los estamentos de la comunidad utalina, así como a personas de otras instituciones interesadas en el tema.



La actividad se desarrolla a través de conversatorios con distintas temáticas: el género y la educación superior; diversidad y derechos humanos; la denominada “ley Gabriela”; la perspectiva de género en la investigación; el ciberacoso y el ciberbullying; género y lenguaje; currículum oculto y buenas prácticas docentes; y género, medioambiente y sustentabilidad.



“Se abordan diversos temas relativos a género, vinculándolos a distintas áreas de la vida universitaria y en atención a las inquietudes que pueden tener las y los distintos actores clave, docentes, estudiantes y administrativos”, sostuvo la directora de Género de la UTalca, Lorena Castro.



El ciclo se inició con un conversatorio que abordó la educación superior desde la perspectiva de género, “entendiendo a la educación como un derecho humano y desde ese enfoque, analizando cómo debe posicionarse una institución de educación superior, por la responsabilidad que le cabe en la formación de personas y las obligaciones que tiene el Estado de Chile de brindar una educación no sexista”, agregó.



“La educación como derecho humano debe ser una educación igualitaria y sin discriminación de género, es por ello que todas las instituciones de educación deben promover la formación integral, trabajar por consolidar una cultura de igualdad y fortalecer el principio de igualdad y no discriminación a través de todas las áreas de su quehacer. La perspectiva de género, incorporada de manera transversal en la educación permite visibilizar y comprender las desigualdades y transformarlas en oportunidades, contribuyendo a superar las brechas”, precisó Castro.



Por su parte, la abogada de la Dirección de Género de la UTalca, Marcia Vallejo, y quien expondrá en el conversatorio sobre la ley que amplía el concepto de la violencia en razón al género -más conocida como “Ley Gabriela”- y que se desarrollará el próximo 21 de octubre, sostuvo que este ciclo tiene por objeto entregar información y sensibilizar sobre estos temas, porque justamente abarca muchos aspectos y contenidos”.



En tanto, la académica del Programa de Formación Fundamental de la UTalca, Lilian Barraza, quien participará en el conversatorio sobre género y lenguaje, agregó que el ciclo es muy importante debido al factor de la inclusión. La experta manifestó la necesidad de generar espacios que permitan conocer nuevos fundamentos sobre el tema. “Desde la contingencia y la noción que tenemos de ser sociedades más inclusivas, es relevante que se establezcan estos diálogos”, comentó.