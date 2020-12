Crónica 22-12-2020

UTalca recibe certificación internacional en gestión energética





- Agencia acreditadora avaló que la institución maulina cumple con los requisitos establecidos en la norma ISO 50.001, sobre el uso eficiente de la energía y logra un objetivo estratégico referido a promover acciones ambientalmente sustentables



- Este sistema contempla también medidas de capacitación a toda la comunidad universitaria, investigación y transferencia tecnológica







La Universidad de Talca consolidó un histórico hito al recibir oficialmente la certificación que valida la implementación de un Sistema de Gestión Energética (SGE), bajo la norma ISO 50.001, en sus dependencias ubicadas en la comuna de Talca. Con ello se cumple un objetivo estratégico de la institución referido a fortalecer el uso eficiente de la energía y promover prácticas ambientalmente sustentables.



La casa de estudios fue certificada por un lapso de tres años por la agencia Aeonor Internacional. Y a partir de 2021 se trabajará en una segunda fase de implementación del SGE que abordará todos los campus de la universidad.



El rector Álvaro Rojas manifestó que este logro muestra una institución interesada en el medioambiente y en buscar soluciones concretas para aportar en materia de eficiencia energética.



“No solamente debemos de hablar de sustentabilidad sino también debemos practicarla y ser un buen ejemplo para nuestros estudiantes, funcionarios y para las personas que se vinculan con la institución. Esta certificación hace posible implementar una serie de medidas, no solo de gestión sino también de transferencia tecnológica e investigación y entramos en un circuito donde cada día implementaremos nuevos avances y alcanzaremos nuevas certificaciones”, afirmó.



Asimismo, añadió que esta certificación “marca un punto de referencia en la región del Maule, donde las instituciones, tanto públicas como privadas, deben avanzar en sistemas más sustentables”.



El proceso de ejecución e implementación del SGE tardó aproximadamente dos años y estuvo a cargo de la Vicerrectoría de Gestión Económica y Administración (VGEA) a través de su Departamento de Administración de Campus.



En tal sentido, el vicerrector de la VGEA, Carlos Torres, resaltó que la relevancia de esta certificación radica en “que es una validación externa sobre el modo en que nosotros gestionamos la energía. No significa solo el logro de metas de ahorro, sino que el sistema nos permite planificar el ahorro energético y el uso eficiente de la energía en el largo plazo”.



Además, la autoridad resaltó que “estamos certificando nuestro sistema compuesto por personas, protocolos y una política energética que nos aseguran que hacemos uso racional de la energía”.



Acciones realizadas



La UTalca ha implementado una serie de acciones que han permitido lograr su certificación. Entre ellas destaca la sustitución total de luminarias convencionales a luminarias con tecnología LED, las cuales permiten ahorros de energía cercanos al 40%. Además, en las nuevas edificaciones se han instalado sensores de movimiento y sonido que permiten utilizar la energía solo en el momento que se requiera.



Además, existen importantes avances en controles operacionales, la UTalca ha automatizado la operación de todo el sistema de alumbrado público con fotoceldas, cuyo sistema permite que las luminarias se apaguen y enciendan cuando hay o no luz natural.



También, destaca la adquisición de equipos de aire acondicionado “Inverter”, cuya tecnología de velocidad constante permite ahorros de energía hasta el 40% con respecto a equipos que no utilizan este sistema. Asimismo se han incorporado programadores de tiempo para controlar los sistemas de calefacción por radiadores que utilizan gas.



El proceso de gestión de compras ha cambiado. Al momento de adquirir equipamiento o materiales para construcción de edificios, la universidad prioriza los criterios de sustentabilidad y ahorro energético en cada una de sus decisiones.



El Sistema de Gestión Energética también contempla medidas en infraestructura. Así la universidad ha comprometido que cada edificio que se construya debe cumplir con la Certificación de Edificación Sustentable (CES), estándar nacional que certifica el desempeño energético de los proyectos de construcción.



La última acción a destacar es el trabajo de comunicación que ha emprendido la VGEA con la capacitación al personal de guardia, aseo y funcionarios de Administración de Campus para promover hábitos sustentables en su labor. Esta labor se intensificará hacia la comunidad universitaria a mediados del próximo año como parte del plan de educación de la SGE.



Para mantener esta certificación, la universidad debe cumplir con dos auditorías de seguimiento durante los próximos dos años, lo que significa que este sistema tiene una perspectiva de mejora continua y obliga a que las instituciones como la UTalca se esfuercen por conseguir nuevos objetivos en materia de ahorro energético.