Crónica 29-03-2020

UTalca se mantendrá con teletrabajo al menos hasta el 30 de abril y asegura continuidad del servicio



Consejo Académico de la universidad prolongó el plazo de trabajo a distancia en vista de la evolución de la pandemia por Covid–19.



Con el objetivo de resguardar la salud de la comunidad universitaria ante el desarrollo de la pandemia de Covid–19 en el país, el Consejo Académico de la Universidad de Talca acordó ampliar para sus funcionarios académicos, administrativos y colaboradores, hasta el 30 de abril, la modalidad de teletrabajo adoptada en la institución. La medida será evaluada conforme al avance de la emergencia a nivel nacional.



La secretaria general de la institución, Isabel Hernández, destacó que se ha mantenido la continuidad de los servicios. “La universidad se ha mantenido operativa, naturalmente no al 100% porque la emergencia sanitaria no lo permite, pero ininterrumpidamente ha prestado sus servicios bajo esta modalidad de trabajo. Es decir, la continuidad de servicio, que es un mandato obligatorio de la Contraloría a cualquier organismo de la administración pública, no se ha visto alterada por esta contingencia”, precisó.



Es importante recordar, que el teletrabajo una forma flexible de organizar excepcionalmente el desempeño de la actividad académica y administrativa sin la presencia física del funcionario en su lugar de trabajo, sino que desde su hogar. Esta modalidad no altera los deberes, obligaciones, responsabilidades y condiciones de las partes involucradas. Por tal sentido, la institución diseñó un protocolo que permita ser la hoja de ruta para los trabajadores para el cumplimiento de sus labores durante la contingencia sanitaria.



ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Entre otras medidas, el órgano colegiado acordó que las actividades académicas dirigidas a estudiantes que están finalizando el segundo semestre académico de 2019 continuarán de manera online hasta el cierre, pautado para el 08 de abril.

La institución trabaja en el fortalecimiento de los mecanismos de educación virtual para el primer semestre de 2020.