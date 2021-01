Crónica 08-01-2021

UTalca tendrá un centro de estudios sobre descentralización y regionalización

• Nueva unidad estará a cargo de la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública de la casa de estudio maulina.

• Carrera de Administración Pública aumentará sus cupos en la sede Talca a 40 vacantes para el 2021, debido al alto interés por dicha área.



Un nuevo centro de estudios que se abocará al desarrollo de investigación en materia de políticas públicas sobre regionalización y territorio tendrá la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca

Según explicó Fernando Soto, director de la Escuela de Ciencias Política y Administración Pública, unidad de la que dependerá el nuevo centro, éste se dedicará a la investigación y estudios relacionados a los procesos de descentralización, análisis comparativo y desarrollo territorial. “El objetivo es que este centro no solo se quede en el análisis puramente académico, sino que establezca fuertes vínculos con los gobiernos locales y con los servicios públicos con presencia en la región”, precisó.

“Estamos insertos en una universidad estatal y tenemos nuestro centro en la capital de la Región del Maule. Estimamos que esta iniciativa corresponde a una responsabilidad como universidad pública, facultad y escuela. A partir del año académico 2021, sentaremos las bases de un nuevo centro que se abocará a analizar, estudiar y generar propuestas en el marco del proceso de descentralización, regionalización y desarrollo territorial”, recalcó el académico.

Soto resaltó que, en el actual contexto, en el que próximamente se elegirán los nuevos gobernadores en abril próximo, se abren nuevos retos en materia de descentralización en el país. “Existe un desafío importante en la puesta de valor humano en aquellos que se desempeñan en los servicios con presencia regional, y en este sujeto que se llama gobierno regional, para lo cual pretendemos con nuestro centro influir en la generación de propuestas en materia de desarrollo productivo y fomento social”, agregó.

El experto enfatizó que el problema de las regiones no es solamente presupuestario, sino que existen falencias en aspectos como el desarrollo del capital humano, competencias y habilidades, tema -dijo- que es propio de un mundo que está cambiando. “Entendemos que falta el desarrollo de políticas públicas con clara identificación regional. Muchas veces las políticas que les toca implementar a los servicios con competencia regional son generadas en términos estándar, de esta forma no se reconoce la diversidad territorial de una región como la nuestra, en la que tenemos comunas en el secano costero, a pie de montaña y en los valles, las que tienen necesidades y particularidades propias”, afirmó el académico.