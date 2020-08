Crónica 09-08-2020

UTalca valora disposición del ministro de Salud para validar técnica que detecta el Covid-19





Enrique Paris sostuvo que metodología basada en espectrometría de masas, desarrollada en laboratorios de la Universidad de Talca, “es una excelente iniciativa”.

Este viernes el ministro de Salud, Enrique Paris, fue consultado respecto a la posibilidad de utilizar en Chile la técnica de detección de SARS-CoV-2 basada en la espectrometría de masas, y que fue desarrollada en los laboratorios de la Universidad de Talca por un grupo de científicos de la casa de estudios maulina junto a una investigadora de la U. Autónoma. Al respecto el secretario de Estado manifestó que se iniciará un trabajo para validar la metodología para que pueda ser usada en el país.

“He hablado con el Ministerio de Ciencia e Innovación, vamos a aprobar que se haga un estudio piloto comparativo con la técnica que ellos utilizan para comprobar, paralelamente con PCR, si es exacta y vamos a darle la aprobación para que puedan partir con el laboratorio acá”, afirmó Paris.

El ministro aclaró que “esta aprobación no corre por cuenta del ISP (Instituto de Salud Pública)… la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estudiado esta técnica y está comprobada y usada en otros países, por lo tanto lo que yo propongo a las universidades es que hagamos un proyecto piloto comparando la técnica de espectrometría con la PCR y si hay coincidencia, vamos a dar el vamos para que esta técnica pueda ser utilizada”.

Desde la Universidad de Talca el anuncio fue destacado: “Valoramos las palabras del ministro Enrique Paris y nos ponemos a disposición para trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Ciencia para que la técnica sea probada en Chile y validada para su uso masivo. El testeo es una herramienta fundamental para el control de los contagios y en tal sentido esta técnica es sin duda un tremendo aporte y por ello la Universidad de Talca decidió no patentarla y ponerla a disposición de todos los laboratorios y países del mundo, de acuerdo con el rol que cumplimos como institución pública”, afirmó el director de Investigación, Eduardo Álvarez.

“Como universidad estatal cumplimos una labor pública y social de suma relevancia y en ese contexto las investigaciones que realizan nuestros científicos, en colaboración con otras universidades regionales, apuntan a generar soluciones y aporte a las distintas problemáticas que enfrenta Chile y el mundo. En ese contexto, el trabajo desarrollado en nuestros laboratorios por el profesor Santos y su equipo es un hecho de suma relevancia para Chile y el mundo”, enfatizó el directivo utalino.

En tanto, el líder del proyecto, Leonardo Santos, quien es investigador de la UTalca, manifestó que “como científicos nos alegra recibir el apoyo del ministro de Salud, Enrique Paris, para que se pueda trabajar junto al Ministerio de Ciencia en la validación en Chile de esta técnica que permitiría masificar aún más el testeo para detectar el virus. Sin duda, será un aporte para continuar avanzando en el diagnóstico temprano y por eso la Universidad de Talca y nosotros como investigadores decidimos que la técnica no fuera patentada y quedara liberada para el uso por parte de cualquier país y laboratorio”.

Esta técnica se basa en la espectrometría de masas y permite procesar 2.400 muestras diarias a un valor aproximado de $800 por cada una de ellas. El trabajo fue publicado recientemente en la prestigiosa revista internacional científica Nature Biotechnology.