Cultura 14-07-2022

Vacaciones de Invierno: Ballet La Cenicienta llega al Teatro Regional de Maule

- La popular historia llega con un aplaudido montaje dirigido por Sara Nieto, gracias a una alianza entre el Teatro Regional del Maule y la Universidad Autónoma.





Uno de los espectáculos de danza más aplaudidos en el último tiempo llega al Teatro Regional del Maule (TRM), “La Cenicienta”. Este montaje clásico es protagonizado por el Ballet Teatro Nescafé, dirigido por Sara Nieto, y se presentará el miércoles 20 de julio, a las 19:30 horas.



Este evento familiar se desarrolla en alianza entre el TRM y la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca. Al respecto el director de Vinculación con el Medio de la casa de estudios, Hans Heyer Molina, mencionó que “estamos muy contentos de poder realizar esta actividad en conjunto con el Teatro Regional del Maule. Este es un espectáculo realmente fantástico, ha sido muy bien valorado por la crítica, además. Tiene más de 30 bailarines y música de Strauss. Este cuento es realmente maravilloso, una actividad para toda la familia. Como Universidad Autónoma de Chile en Talca estamos impulsando las actividades de extensión y en esta oportunidad también queremos compartir La Cenicienta con nuestros colaboradores y sus familias, así es que está toda la comunidad invitada. Esperemos que lo pasen realmente increíble y por supuesto poder contar con la reconocida artista Sara Nieto, para nosotros es motivo de orgullo. Así que estamos, como bien decía, muy felices y esperamos que el 20 vaya toda la familia maulina, nuestra comunidad educativa por supuesto; familias, estudiantes y todos quienes quieran disfrutar de esta gran puesta en escena”.



La obra se basa en el cuento del escritor francés Charles Perrault y fue estrenada como ballet el 2 de mayo de 1901, en Berlín, con música del compositor austriaco Johan Strauss (hijo), misma versión que la maestra Sara Nieto renovó para deslumbrar a los espectadores de todo Chile.



Esta versión de la popular historia relata la vida de una joven que no puede asistir a una fiesta convocada por un apuesto artista, al ser menospreciada por su madrastra y hermanastras, pero cuyo destino cambia cuando mágicamente aparece su fallecido padre, quien le hace un hechizo para ir al baile de disfraces.



Sin embargo, el encantamiento dura hasta la medianoche, por lo que Cenicienta ante la prisa, pierde uno de sus zapatos, el cual este galán intentará calzar entre las invitadas para encontrar a su amada y finalmente casarse.



El espectáculo incluirá a treinta bailarines y una gran puesta en escena, a esto se refirió Sara Nieto, reconocida bailarina, coreógrafa y directora del Ballet Teatro Nescafé. “El ballet fue pensado para todos los públicos, no solamente para los niños. La coreografía permite el lucimiento de los bailarines y es apreciada por los amantes de la disciplina. Tiene mucho humor, está ambientado en el siglo XX y me pareció entretenido hacer algunos cambios a la historia tradicional. Por ejemplo, no hay un príncipe, sino que es un actor famoso, las hermanastras son varones muy divertidos, en vez de Hada Madrina, aquí será un Hado Madrino, que en realidad es el recuerdo del padre de la Cenicienta”.



“Cuando se piensa en ballet para la familia, La Cenicienta es uno de los primeros que aparece. La versión tradicional tiene música de Prokofiev, la cual, siendo hermosa, no es tan fácil para el oído de los más chicos. Investigando encontré que Johann Strauss (h) había compuesto la música para el ballet La Cenicienta en 1901, pero no se representa mucho actualmente en esa versión. Además, el argumento es diferente al tradicional. Obviamente la música de Strauss es muy agradable, bailable y encantadora para todos. Me pareció entretenido además agregarle el Danubio Azul, por ser el vals más conocido de Strauss”, agregó la reconocida artista uruguaya.



Las entradas van desde los ocho mil pesos y se pueden adquirir en la web www.vivoticket.cl