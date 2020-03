Crónica 12-03-2020

Vacuna para el SARS tardó 4 años Hasta un año podría demorar la búsqueda de una vacuna contra el Coronavirus

- Se trata de procesos clínicos complejos y diversos factores los que pueden retrasar la obtención de una vacuna.

Una de las prioridades científicas en este momento es la posibilidad a nivel internacional de desarrollar una vacuna contra el Covid-19. Con ya 17 casos confirmados en nuestro país (5 de ellos en la Región del Maule), también se trata de una preocupación urgente, debido a su rápida capacidad de propagación.

Producir cualquier tipo de inmunización o un medicamento es un proceso que implica una serie de pasos que permitan generar una herramienta de protección o cura (en el caso de los fármacos) que sea segura y efectiva.

“Este proceso requiere de un mínimo de tiempo que dependerá de diferentes factores como: el conocimiento del candidato vacunal o prototipo efectivo, financiamiento, disponibilidad de plantas para su desarrollo, ensayos toxicólogos, ensayos preclínicos en animales y finalmente los ensayos clínicos en humanos, y no menos importante, que los resultados que se obtengan en cada uno de estos procesos sean satisfactorios en términos de seguridad y eficacia de tal forma que permitan seguir adelante”, explicó la docente e investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Maule (UCM), Profesora Ileana González.

Este nuevo coronavirus ha llegado a considerarse como una emergencia sanitaria, por lo que los esfuerzos de todo el mundo científico y tecnológico están enfocados en acelerar estos protocolos y lograr lo más pronto posible una vacuna efectiva, “Siempre teniendo en cuenta que es más importante descartar posibles daños en la vacuna que vacunar apresuradamente a personas sanas, que casi nunca tienen enfermedades graves. En este sentido, la semana pasada se reunieron en Ginebra expertos de todo el mundo convocados por la OMS, para establecer prioridades de investigación, métodos diagnósticos, desarrollo de medicamentos y vacunas que sirvan para contener el brote”, destacó la investigadora.

COMPROMISO MUNDIAL

Un ejemplo de este gran despliegue y compromiso de los investigadores a nivel mundial, es la reciente noticia que a solo una semana del primer caso de coronavirus en Chile y ya con 17 confirmados, el Instituto de Salud Pública (ISP) anunció la obtención del genoma completo de los cuatro primeros casos en el país. Las secuencias de estos cuatro primeros casos, según el ISP, serán liberadas a la comunidad científica mundial a través de la plataforma GISAID, donde existen 350 genomas de 28 países, y que contribuye a intercambiar experiencias y entender el comportamiento del virus.

Este hallazgo tiene varias utilidades: sirve para estudios epidemiológicos (de dónde procede y quién contagió a quién; ver si el virus va mutando en el tiempo; y determinar secuencias estables versus variables, lo que permite determinar qué regiones antigénicas son más adecuadas para una vacuna.

“La vacuna contra el Covid-19, está en pleno desarrollo. Sin embargo, tomará, al menos un año más, si todo sale bien, hasta que llegue al mercado. No está claro si en ese entonces, el virus seguirá aun propagándose. Creo que con este esfuerzo colectivo y las tecnologías actuales los tiempos para el desarrollo de una vacuna efectiva podrían ser menores a los que hoy en día tenemos considerados, no creo que será para el mayo- junio como dicen algunos medios, pero sí para el 2021”, concluyó la Profesora González.