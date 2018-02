Social 24-02-2018

Vacunación contra la influenza se adelantó para el 7 de marzo

Debido al brote de influenza que se ha detectado en el Hemisferio Norte, el Ministerio de Salud decidió adelantar para el 7 de marzo la campaña de vacunación contra la enfermedad. Según confirmó este jueves la ministra de Salud, Carmen Castillo, ese día se iniciará la aplicación de dosis para los funcionarios de salud y para adultos mayores institucionalizados.

Agregó que desde el 14 de marzo comienza la vacunación para el resto de los grupos de riesgo que son niños de seis meses a cinco años, adultos mayores de 65 años, embarazadas desde la 13 semanas de gestación y enfermos crónicos. "La hemos adelantado precisamente por toda la historia que se nos ha señalado, por todos los antecedentes que nos han entregado las personas que trabajan en epidemiología, en la salud pública y redes asistenciales para dar respuesta a las exigencias", señaló Castillo. También aseguró que hoy fueron revisadas y certificadas las casi cinco millones de vacunas que se disponen. Respecto a los grupos que no son catalogados de riesgo, la subsecretaria de Redes Asistenciales, Gisela Alarcón señaló que "igual puede vacunarse si lo estima conveniente pero al no estar en el programa de inmunización no va a recibir la vacuna de forma gratuita".