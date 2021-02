Política 19-02-2021

Vacunación: Minsal cursará sumarios a establecimientos que no respeten el calendario oficial





El Diario Oficial publicó este miércoles el calendario actualizado de vacunación contra el Covid-19 para las próximas dos semanas, misma resolución exenta del Ministerio de Salud donde, además, la autoridad gubernamental advirtió sumarios sanitarios y sanciones para quienes incumplan el cronograma.

El documento establece que las entidades encargadas de administrar las dosis "deberán ceñirse estrictamente a las indicaciones señaladas precedentemente (calendario)", vacunando acorde a los requisitos señalados para cada día en la planificación.

"El cumplimiento de las medidas impuestas por esta resolución será fiscalizado y sancionado según lo dispuesto en el Libro X del Código Sanitario y en el Código Penal, según corresponda", indica la resolución.

Además, oficializa la obligatoriedad de registrar "correcta y oportunamente" los datos de las inoculaciones administradas en el Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI).

La resolución exenta surgió luego de las modificaciones que ha hecho al calendario el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (independiente, ex UDI), quien adelantó la vacunación de profesores en su municipio al 13 de febrero, pese a que el Gobierno determinó el comienzo de la inoculación de los docentes para el 15 de este mes.

Ayer martes, el ministro de Salud, Enrique Paris, pidió a los alcaldes, "encarecidamente, que respeten el calendario".

"No solamente a las personas, se lo pido también a los equipos de vacunación y a la atención primaria. Hay que respetar el calendario de vacunación para que esto sea ordenado, no se produzcan aglomeraciones y protejamos principalmente a nuestros adultos mayores", enfatizó el secretario de Estado.

Por su parte, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, anticipó que participarán del control del proceso fiscalizadores, técnicos de enfermería, auxiliares y enfermeras: "creo que es muy importante reiterar que queremos que se respete el calendario y de aquí a la próxima semana vacunar a todos aquellos adultos mayores que no han sido vacunados".

"Cuando vemos el Registro Nacional de Inmunizaciones, hemos vacunado a un 60 por ciento de la población mayor de 65 años. Queremos vacunarlos a todos, y esperamos que la próxima semana alcancemos al menos el 80 por ciento de esas personas", afirmó.

Según el calendario publicado hoy por el Diario Oficial, en la semana que va del lunes 22 al viernes 26 de febrero continuará la inoculación a trabajadores de la educación preescolar y escolar, de manera escalonada para aquellos de entre 59 y 44 años; así como para aquellos adultos mayores rezagados.

En la semana siguiente, del 1 al 5 de marzo, será el turno para las personas desde los 64 a los 60 años, además de que iniciará la administración de la segunda dosis para los primeros ancianos inmunizados en el proceso.