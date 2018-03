Opinión 28-03-2018

Valentía de masas, cobardía individual

Violencia se define como el acto de aplicar una fuerza desmedida ocasionando con ello algún tipo de perjuicio o mal, violencia es la acción de agredir, de provocar daño por parte del violento hacia el violentado. Ahora bien, más allá de esta semántica referida al poderío y a la victimización, y además ensanchando la definición, actualmente se manifiestan diversos tipos de violencia. Violencia política por parte de grupos elitistas, violencia de género contra hombres y mujeres, violencia económica, violencia religiosa, violencia natural, violencia psicológica y violencia ideológica entre algunas otras tantas más. En todas y cada una de ellas aunque disímil sea el apellido, perdura la imposición obligatoria de una realidad o circunstancia desfavorable para aquel que es más pequeño o es menos poderoso.

Este fue sin duda el caso de José Antonio Kast, político independiente de extrema derecha cuya lengua despliega un discurso y una retórica dura, tradicionalista y conservadora en contra del aborto, a favor del gobierno dictatorial de Pinochet, a favor de la posesión de armas en los hogares, a favor de la presencia divina de la religión sobre todos las escuelas entre otras afirmaciones certeras que exponen abiertamente y sin tapujos su ideología política y moral. Fue esta prosa de sesgo incluso fascista la que ha violentado intelectual y afectivamente a muchos socialistas, progresistas y comunistas que ven en este hombre delgado y rubio, a una amenaza, a la misma reencarnación del ideal ario nazi. A tal punto ha llegado la controversia y el malestar por sus dichos, que hace pocos días en la ciudad de Iquique, en la Universidad Arturo Prat fue ferozmente agredido por una turba descontrolada que lo escupía, lo empujaba, lo pateaba, le lanzaba agua, tierra, insultos varios y uno que otro escupitajo salió de una ardorosa boca revolucionaria. Pagaron ideología extremista con violencia. Lo más perturbador es que fue en una Universidad, centro y convergencia de todos y cada uno de los saberes del universo, casa del conocimiento, templo de la sabiduría, patio de ateneos e intelectuales dirigidos por la razón, alejados de la ignorancia y por lo tanto ajenos se supone a la intolerancia. Pero parece que el conocimiento en algunos engendra una ideología más cercana a la creencia dogmática. Paradójicamente, al contrario de romper fronteras y destruir muros, el conocimiento los ha transformado en ratas que defienden atrincheradas sus pequeñas verdades, mordiendo y atacando al que come de un queso diferente. Su ira desborda el pequeño recipiente de su capacidad dialéctica y argumentativa, se ven cegados y lanzan patadas y puñetazos como quien se ahoga desesperadamente en su propia incapacidad racional.



Violencia de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ambas manos agreden y golpean con la misma ferocidad. Socialistas o capitalistas, conservadores o liberales; dictaduras y tiranías por igual. Divididos, fraccionados por la religión y la política partidista, no muy lejos llegaremos de esta manera.

Hay que cuidar que la ideología personal no nos desoriente y nos corrompa, que la libre expresión no sea el medio para esparcir la peste que hay bajo la cabellera. ¿Debe existir perpetua correspondencia entre el pensamiento rupturista, entre la idea divergente, entre la extraña filosofía y las revoluciones sangrientas, la guerra y el animal enfrentamiento? ¿podemos residir en los extremos sin ser extremistas? ¿podemos dejar de hacer proselitismo con la política? ¿podemos sentarnos en lados opuestos de la mesa sin lanzarnos la comida sobre las cabezas? ¿podemos ser diurnos o nocturnos sin perturbar el sueño ajeno? Ustedes han hecho de la bella diversidad ideológica un revoltijo de pasiones, úlceras y vísceras. Que difícil se nos hace el camino hermanado de la diversidad y la tolerancia.

Quizás descubra el hombre alguna vez ya no más tierras, sino el poderío de la palabra sosegada, la magnificencia del diálogo y la maestría del verbo con sus diversos tonos y gustos, con su certeza demoledora maquillada en un breve verso. Quizás descubran alguna vez el placer de ver dos ideas opuestas atraerse como iones que negocian para pasar “ex umbra in solem”.

La violencia es el aleteo sin sentido cuando se ha perdido el norte del argumento.

Jamás confunda cortesía con debilidad, querido amigo.



Boris Albert. Filósofo y Psicopedagogo

