Política 26-09-2020

Valoran postergación de cuotas de créditos y llaman al Senado a despachar el proyecto la próxima semana



El diputado por el Maule Norte, Celso Morales (UDI), valoró la aprobación del proyecto de ley que suspende el cobro de las cuotas de diversos tipos de créditos mientras dure el estado de excepción constitucional, permitiendo así que las personas que han perdido sus empleos o han visto disminuido sus ingresos a causa de la pandemia no tengan que pagar intereses adicionales por el hecho de no poder cancelar a tiempo sus obligaciones económicas.

Al respecto, el parlamentario explicó que “la iniciativa permite que tanto las personas naturales como las pequeñas y medianas empresas (pymes) puedan solicitar la suspensión del pago por hasta seis cuotas de cualquier naturaleza, siempre y cuando cumplan algunos requisitos mínimos para acceder al beneficio, como por ejemplo que el crédito no haya estado con morosidad antes del 18 de octubre de 2019”.

En cuanto al tipo de créditos a los que va dirigido el proyecto, el diputado UDI detalló que son todos los de consumo, incluido los con garantía prendaria y los automotrices, por un monto de hasta 3.000 UF. También fueron incorporados los hipotecarios pactados para la residencia principal del deudor, por hasta 5.000 UF. Y por último, los avances en efectivo de hasta 10 UF y las operaciones de leasing.

En tanto, respecto a los beneficiados, Morales explicó que podrán optar a la ayuda aquellas personas que estén dentro del 70% de menores ingresos del Registro Social de Hogares; los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia; quienes estén recibiendo el Seguro de Desempleo, e incluso los trabajadores independientes que mediante una declaración jurada señalen haber sufrido una disminución significativa de sus ingresos.