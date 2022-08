Opinión 11-08-2022

VALOREMOS NUESTRAS RIQUEZAS: “EL HERALDO DE LINARES” Fundado el 29 de agosto de 1937

Cuando hablamos de Linares más que decir que es una provincia agrícola, agregar que es lamentable que no haya más industrias ni fuentes de trabajo, se hace imperioso resaltar esa riqueza que tal vez no veamos adecuadamente, esas personas e instituciones que son aportantes significativos en la construcción de una identidad, que dibujan nuestro rostro común, añadiendo cada día una línea o hebra a este tejido que llamamos comunidad. Un conjunto de personas que, con su trabajo sostenido en lo cultural, social, artístico y creativo, abren nuestros sentidos dándonos más vida. Algunos ya han partido, otros siguen aquí, al lado nuestro, casi invisibles, dando testimonio cada día de su humanidad y generosidad. buscando porfiadamente que la vida tenga sentido, que sea significativa, trascendente, de verdad. Esos personajes hilan palabras, enhebran sonidos y melodías, crean imágenes formas, colores, música, poesía, belleza, modelan sus experiencias creando sueños.

En este lugar llamado Linares, hay muchos tesoros casi escondidos, que no salen fácilmente a la luz, pero aquí, en “El Heraldo” han encontrado una puerta siempre abierta para mostrar sus quehaceres creativos. Vitrina que en la actualidad no se abre en otros medios de comunicación, generosidad que ya es tradicional en este medio informativo, que permite a voces críticas, reflexivas, religiosas, creativas y de registro histórico, comentarios acerca de distintos ámbitos, entre otros, literatura y poesía.

En el escenario actual, con el predominio de internet y las redes sociales, cobra mayor relieve la constante lucha de este medio formal de comunicación por cumplir con su labor; informar, convocar, unir a los ciudadanos; por eso felicitamos a este, nuestro periódico “El Heraldo” por mantenerse presente adaptándose dignamente a nuevos tiempos.

En este mes aniversario queremos saludar a su director y a todas las personas que juntas dan vida a este gran mensajero de la ciudadanía, que con su voz siempre presente convoca y une, informa y muestra las múltiples voces de nuestra comunidad. También agradecer su historia, sus 85 años de continua labor informativa, su tradición de apertura y verdadero amor por esta tierra. No en vano este “Heraldo de Linares” nació en este mes, cuando comenzamos a ver los primeros atisbos de una primavera que llegará pronto, regalando siempre la esperanza de un tiempo mejor.

Nuestra agrupación los saluda, agradece y desea sinceramente que siempre esté presente en nuestra tierra linarense.



Agrupación Cultural Germán Mourgues Bernard.