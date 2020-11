Nacional 11-11-2020

Valparaíso tendrá fuegos artificiales de Año Nuevo y no habrá fiesta en plaza Sotomayor



El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, informó este mediodía que la comuna tendrá su tradicional Año Nuevo en el Mar, aunque con modificaciones, debido a la pandemia del coronavirus que hoy en la región sumó 47 contagios nuevos. De esta forma, la comuna que actualmente se encuentra en fase 3 de Preparación del plan Paso a Paso del Ministerio de Salud tendrá su espectáculo pirotécnico, pero no se realizará la fiesta en la plaza Sotomayor.

"En Valparaíso va a existir el evento de Año Nuevo en el mar el 31 de diciembre de 2020 de cara al 1 de enero de 2021, es una actividad extremadamente importante para la ciudad, no solo por su valor simbólico sino también por la oportunidad económica que le genera particularmente al turismo, la gastronomía, el comercio", dijo. De acuerdo a Sharp, "este anuncio va acompañado de una serie de medidas sanitarias que lo que van a buscar es mantener a raya el coronavirus para permitir que la economía pueda reabrir en Valparaíso". "La tradicional fiesta de año nuevo que se realiza en la plaza Sotomayor no se realizará, está suspendida, porque no cumple con las condiciones sanitarias", explicó el jefe edilicio. "Anunciar esto tan temprano les permite a los lancheros planificarse, le permite al turismo planificarse, de tal manera de poder ajustar su oferta a las condiciones sanitarias y a las condiciones del covid", afirmó. El alcalde calificó el anuncio como una "buena noticia" que "busca apoyar el comercio y en turismo, hemos acogido el llamado, la solicitud, la opinión, la propuesta de la economía local, tanto de su comercio diurno como nocturno".