Opinión 14-10-2020

¡Vamos!





No sé, si tú me persigues en mis sueños

o yo te persigo en tus miradas,

sólo sé que la vida nos apremia a ambos

y ninguno de los dos se atreve a seguir nuestras huellas

¿A qué le temes tú?

¿A qué le temo yo?

A la soledad con sus miedos y melancolía,

o que suceda aquello que no ha sido.

Mientras tanto, nuestros sentimientos

rebosan en nuestras manos, que…

llenos de rostros, caricias y momentos,

buscamos nuestros encuentros,

para descubrir colores, balcones y lunas

que se esconden tras sonrisas gentiles, y

techos con ecos de maullidos, y nosotros

a la distancia tratando de acariciar nuestros cuerpos,

para hacer contacto con el amor,

lanzando cintas y lazos

para que dialoguen con los zorzales, o

que se vayan a jugar con las espumas

de los oleajes.

¿Dónde estás tú?

Aquí en mi corazón o

escondida en cada recodo del camino.

Yo sé que no es un espejismo ni un sueño,

que no lo apague el ruido del tránsito,

ni la vorágine de la gran ciudad, y

el semáforo no me detenga,

para seguir las huellas de tu camino, y

el encuentro con tus senos desnudos,

hambrientos y sedientos que me hablan de ternura

que estremecen mi alma y mis tormentos.

¡Hola!

¿Cómo estás?

¿Soñando, volando tras mi constelación?

¡Ven! Vamos a volar sueños.

¡No te quedes en la tierra!

¡Ven! Dame tu mano firme, que hoy vamos a volar…

La eternidad comienza ahora, y

nos encontrará enamorados por siempre.

¡En este gran sueño!





Carlos Cabezas Gálvez Escritor y ensayista