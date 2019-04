Deporte 17-04-2019

Van por el milagro: San Antonio Lamas quiere dar vuelta el marcador y clasificar a la final regional

La revancha se juega este sábado desde las 15:30 horas en San Clemente

Desde el pitazo inicial, los “naranjas” de San Antonio Lamas buscarán revertir y dar vuelta el marcador. En la primera final de ida jugada en el Tucapel Bustamante Lastra, perdieron por 0 a 2 ante el equipo de La Obra de Talca, que llegó con su hinchada que se retiró con una sonrisa desde el polideportivo de la calle Rengo.

Si analizamos lo que fueron los 90 minutos, a Lamas le faltó su “cachito” de suerte. Tuvo oportunidades que no las pudo concretar. En tanto que los talquinos, aunque en el papel eran menos que Constitución FC, se las arreglaron para complicarle la existencia al cuadro dirigido por Luis “Sampaoli” Alarcón, quien sólo se limitaba a mirar al cielo, tratando de buscar una explicación de lo que estaba pasando en el césped de la cancha número uno.

Un gol tempranero fue como una espada que atravesó el pecho de los locales. Corría el minuto 30, y desde los doce pasos el jugador de La Obra, Franco Oróstica, apuntaba la ventaja para los forasteros en la primera final ida de la copa de campeones en serie de Honor. Seis minutos más tarde llegaría la segunda estocada y golpe bajo para San Antonio Lamas, convengamos que fue un golazo., luego de un centro en el área y en forma magistral Jonathan Lastra, con una media volea dejó parado al portero Miguel Muñoz, quien no se esperaba ese remate tan potente.

En la segunda etapa, Lamas no sólo jugaba contra el guarismo y el reloj, tenían que anotar. A medida que pasaban los minutos la impotencia se hizo presente en los jugadores de San Antonio Lamas, sumado a un pésimo arbitraje de Ernesto Linoy, quien se caracterizó por adelantar la navidad por la gran cantidad de tarjetas amarillas que mostró y dos expulsados, uno en cada elenco.

No hubo novedades en el segundo tiempo y los jugadores de Lamas se retiraron del terreno del campo de juego con la frente en alto a pesar de la derrota, porque ya han estado en este tipo de situaciones y han salido airosos.

REACCIONES

Para el capitán del equipo linarense, Mauricio Alegría, no se esperaban esta visita ingrata: “veníamos de ganar en Constitución, jugando un gran partido. Siempre nos toca remar desde atrás, ha sido una característica de este equipo, sin embargo, a pesar del resultado con un hombre menos, dejamos todo en la cancha. Nada está perdido, quedan 90 minutos, esta historia todavía no tiene fin, hemos jugado contra la adversidad. Creo que la clave de ellos fue que nos tomaron el mediocampo, nos sorprendieron mal parados y nos liquidaron. En este tipo de partidos son los detalles los que te marcan la diferencia”.

El portero experimentado Miguel Muñoz, de San Antonio Lamas agregó que los errores en el fútbol se pagan caros: “el primero fue el penal y el segundo no tomamos la marca y con eso nos liquidaron. En el segundo tiempo nosotros nos volcamos en el arco contrario, pero no finiquitamos. Pero esta semana vamos a reordenar algunos detalles, para ir a luchar con todo para traernos la clasificación, como lo hicimos en Constitución”.

Claro que el equipo de La Obra de Talca, tuvo una figura excluyente en el partido. Fue su arquero Jimmy Gutiérrez, que tapó hasta el viento: “tuve una buena jornada, entregué el arco en cero y ganamos a un rival que fue muy complicado. Pero, nosotros hicimos nuestro fútbol de toque, administrando el balón en el mediocampo y pelotas en profundidad. Pero, nada esta escrito ellos tienen un espíritu aguerrido, disputaron cada balón y no será fácil el partido de vuelta si queremos ganar tenemos que estar muy concentrados”.

El encuentro de vuelta se jugará este sábado desde las 15:30 horas en el Complejo Deportivo Flor de Llano de San Clemente.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo