Deporte 03-06-2018

Van por la hazaña: Diablos Rojos quiere dar la vuelta olímpica en Sagrada Familia

Final se juega esta tarde desde las 15:00 horas y no estarán solos. Hasta el Alcalde Mario Meza los estará apoyando al igual que muchos linarenses

Más de 5 buses acompañarán en esta jornada al cuadro de Diablos Rojos, que espera por fin tocar una copa que ha sido muy esquiva en los más de 50 años que tiene la institución. Saben que la llave está abierta y que hoy podrían hacer realidad este sueño: “ser campeones regionales en serie de Honor”.

La dupla técnica de los “rojos” puede estar tranquila porque reaparecerán dos importantes jugadores: Roberto Espinoza y Marco Cavieres, uno que sabe finiquitar frente al pórtico y el otro que administra el mediocampo y que teniendo el espacio puede disparar desde cualquier parte al pórtico contrario.

PROBABLE ONCE

Aunque todavía es un misterio, la más probable alineación que saltará al césped del estadio en Sagrada Familia, esta tarde sería con: Mauricio Pinto, Víctor Moreira, Miguel Ayala, Carlos Moreira, Freddy Muñoz, Julio Maureira, Tristán Tapia, Marco Caviares, Cristian Barros, Jaime Rojas y Roberto Espinoza.

MÁXIMAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Esta tarde sí o sí habrá campeón en la serie de Honor del fútbol amateur a nivel regional. Independiente –Sanatorio y Diablos Rojos, uno se quedará con el máximo trofeo que estuvo el domingo pasado en el Tucapel Bustamante Lastra, donde igualaron sin goles ambos elencos.

El máximo timonel de ANFA regional Iván Muñoz, señaló que le solicitaron al club local- en este caso Independiente Sanatorio- seguridad para ambas delegaciones deportivas, árbitros, director de turno y dirigentes. Todo se define en la cancha.

Con apoyo de la Municipalidad de Sagrada Familia, se ha solicitado refuerzos especiales a Carabineros, tanto antes, durante como posterior al crucial partido. En esta ocasión no se permitirá la venta de bebidas alcohólicas al interior del recinto.

HINCHADAS

De acuerdo al diseño del campo deportivo, la Barra Oficial de Independiente- Sanatorio, se instalará en el codo sur. “Ellos ingresarán por una puerta ubicada en el sector suroriente directamente a la galería sur. Ese siempre ha sido el lugar que ocupan. Se les respetará. En tanto, la barra de los Diablos Rojos ingresará por la puerta principal en el sector norponiente para instalarse en el lado norte. Es decir, estarán separadas y con protección policial”, manifestó el directivo.

El alcalde de la comuna de Linares, Mario Meza, confirmó que viajaran cerca de 10 buses, para trasladar a los hinchas de los “rojos”.

PREMIOS

El trofeo que se paseó por el polideportivo de la calle Rengo, de 1,60 metros de altura adornado con dos cintas que simbolizan el éxito, estará esta tarde en la cancha. Será trasladada por 4 directivos de ANFA. También portarán las 30 medallas doradas para la delegación deportiva que resulte campeón como a su vez la copa y un cheque por 700 mil pesos.

El subcampeón recibirá 30 medallas, trofeo y un documento por 300 mil pesos además de los aplausos por la participación.

Quien gane el partido se transformará en el monarca maulino y nos representará en el próximo torneo Interregional de Clubes Campeones de la Zona Sur.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo