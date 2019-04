Deporte 05-04-2019

Van por la hazaña: San Antonio Lamas tiene confianza de dar vuelta el marcador ante Constitución

Partido se juega mañana en la costa desde las 17:00 horas

Después de haber perdido por la cuenta mínima en su estadio, los “naranjas” entrarán con todo para seguir con vida en el torneo más importante a nivel regional, aunque tienen claro que no será fácil, porque los “verdes” de la ciudad maucha tienen argumentos más que necesarios para continuar en las etapas finales de la Serie de Honor.

Si hacemos una radiografía del elenco costero, tiene entre sus filas tres ex jugadores que vistieron la camiseta albirroja: Gerardo Soto, Diego Fuentes y John Espinoza, todos elementos con trayectoria y que juegan muy bien el balón. Las individualidades podrían marcar la diferencia.

En el partido anterior, donde estuvimos presentes, fuimos testigos que los de la costa dominaron gran parte el partido que fue dirigido por una tripleta que no tenia la experiencia para un duelo tan vital en semifinales de la zona sur. Es más, el juez Manuel Méndez había finalizado el primer tiempo a los 41 minutos. Inventó que le habían dicho que esta serie sólo jugaba ese tiempo. Le preguntaron al turno, el secretario de ANF, y les señaló que cada tiempo era de 45 minutos. Entonces el juez tuvo que llamar a los jugadores que ya abandonaban la cancha y otros que estaban en el camarín para reiniciar las acciones y cumplir con lo estipulado en el reglamento.

Una vez cumplido el tiempo, se fueron al descanso con el cero a cero. Un encuentro que estuvo muy friccionado y con muchas cartulinas amarillas, producto de la misma inexperiencia arbitral.

En la segunda etapa antes de los 20 minutos, ambos cuadros se quedaron con uno menos en el campo de juego. Constitución tuvo una clara ocasión de gol tras un remate del jugador Ángel López, que le sacó pintura al pórtico defendido por el experimentado Miguel Muñoz.

Para variar, dos minutos más tarde llegaría el error de Mauricio Alegría, en San Antonio Lamas, que no pudo con la velocidad de Espinoza y tuvo que derribarlo en el área. El juez no dudó cobrar el penal que convirtió John Espinoza, que a la postre se convertiría en el único gol del partido y lógicamente el triunfo de Constitución por la cuenta mínima. Un tanto que a lo mejor puede ser vital para seguir avanzando en este torneo.

Para el portero de San Antonio Lamas, Miguel Muñoz no está todo perdido: “ellos tienen un muy buen equipo, que no pudimos superar. Además, se suma el desastroso arbitraje que no tiene análisis. Antes del penal hubo una jugada que fue clave porque Espinoza golpeó con un codazo a un jugador nuestro y el juez expulsó a otro jugador, entonces esto condiciona el partido porque fue el mismo elemento que ejecutó el penal. Pero, objetivamente, nosotros no llegamos nunca al arco. Hicimos un pésimo partido y eso no habla bien de nosotros. Tenemos la convicción que podemos dar vuelta el marcador y vamos con toda la Fe. Hay que jugarnos nuestra opción, faltan 90 minutos todavía”.

Creemos que San Antonio Lamas tiene argumentos futbolísticos para dar vuelta el resultado. En defensa a pesar del error puntual la última línea estuvo bien, lo que deberá mejorar es de la mitad hacia arriba porque no hubo llegadas de peligro al arco contrario y eso es vital si un equipo piensa en el trofeo máximo del fútbol amateur a nivel regional.

Se espera que la hinchada también pueda acompañar mañana a los “naranjas” de Lamas, donde deberán jugar los 90 minutos más importantes de sus vidas, si quieren llegar a la final de la zona sur.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo