Van por su segunda victoria consecutiva: Albirrojos juegan esta tarde en Rancagua ante General Velásquez





Partido se disputará desde las 18:00 horas

Fue un debut triunfador del técnico Ramón Climent, en una cancha que la fecha pasada les entregó tres importantes puntos a los linarenses. Esta tarde nuevamente jugarán en el mismo recinto deportivo, esta vez frente a General Velásquez, dirigido por un ex técnico que estuvo en la banca del “depo”, Mauricio Riffo.

Los “verdes” de San Vicente de Tagua-Tagua, vienen de conseguir tres puntos de forasteros ante Iberia. El gol fue anotado por Sebastián Molina, a los 74 minutos de partido. La alineación que presentó Riffo, fue con: Eduardo Miranda, Diego Salas, Kevin Serrano, Manuel Olea, Ramiro Gálvez, Cristian Collao, Christopher Penroz, Matías Villablanca, Michael Sandoval, Sebastián Molina,y John Alegría. El elenco verde está en la cuarta posición con 21 puntos.

En cambio, los albirrojos, golearon también de visita a Deportes Colchagua, por 3 goles a 0, con anotaciones de Luis Oyarzo y dos tantos de Nicolas “astroboy” Barrera. Un debut soñado del técnico Climent, que comenzó con el pie derecho, su estadía en la banca linarense. Esta tarde espera repetir la actuación y lograr obtener las tres unidades. Por eso es muy probable que mantenga la formación que ganó a Colchagua, vale decir con: David Pérez, Alejandro Fariña, Bastián Irribarra, Alberto Hernández, Kurt Zimmermann, Nazareno Fernández, Lucas Mondaca, Mauricio Iturra, Luis Oyarzo, Nicolás Barrera y Aarón Araya.

VOCES EN LA PREVIA

Luis Oyarzo, quien se matriculó con un verdadero golazo en el partido anterior dijo que “estamos con muchas ganas, y esperamos tratar de realizar un partido similar al de Colchagua. Me acomoda bastante el nuevo esquema del profesor Ramon Climent, porque tengo mayores fáciles de hacer mi juego”.

El linarense Lucas Mondaca, señaló que “hemos trabajado muy bien, el técnico nos ha comentado cual es el estilo de juego de General Velásquez, y estamos todos en perfectas condiciones para este nuevo desafío, lo importante que nos acomoda bastante el rombo en el mediocampo implementado por el técnico”.

El portero David Pérez: “este partido es súper importante para nosotros, por los resultados que se han registrado. Como plantel estamos muy motivados para sacar esto adelante. Siempre es bueno ganar y esperamos seguir con la racha en esta jornada”.

Uno de los jugadores que ha subido su nivel y se consolida en la última línea es Kurt Zimmermann, quien opinó: “tenemos que darlo todo, sabemos cómo juegan. Tenemos claro que no hay margen de error. En lo personal estoy subiendo mi nivel y al técnico le gusta mi estilo. Feliz que el técnico me entregue esa responsabilidad”.

Finalmente, el estratega Ramon Climent, que ha implementado un estilo de juego diferente con un rombo en el medio, agregó que está contento aquí en Linares, ya que le han brindado todas las facilidades para realizar un buen trabajo y el cariño de la gente es formidable. “El plantel está en condiciones excepto Saldias, que ya venía con un problema, puesto que se resintió en la previa del partido frente a Colchagua. Feliz por la actitud de los jugadores y esperamos que esta tarde repetir el partido anterior. Los jugadores plasman muy bien las instrucciones y da la sensación es que estuviésemos trabajando más de dos meses. Creo que existe un 90 % que esta tarde puedan ingresar los mismos jugadores del encuentro anterior”, expresó.



Los albirrojos están obligados a ganar para no perder pisada a los equipos que están un poco más arriba. Es el caso de Iberia, que ganó su partido y se escapó 4 puntos. Por eso el duelo de esta tarde frente a Velásquez, es una nueva final para seguir luchando y mantener la categoría.



