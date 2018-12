Nacional 26-12-2018

Van y vienen: La rotación de rostros televisivos que generará cambios en los matinales y en los noticiarios de la TV

En el último trimestre, gran parte de los canales nacionales han apostado por nuevas contrataciones para seguir compitiendo por el cada vez más peleado rating. El arribo de Diana Bolocco a Mega y el retiro de Rafael Araneda de CHV son algunos de los cambios más llamativos.

Desde hace ya un par de meses, la apodada "grúa televisiva" comenzó a realizar importantes cambios en los matinales y noticiarios de los canales de televisión abierta. Destacados rostros de la pantalla chica decidieron apostar por nuevos proyectos y pusieron término a sus contratos para pasar a formar parte de otra estación. En época estival, y a semanas de la versión número 60 del Festival de Viña del Mar, hubo dos sorpresivos términos de contrato en CHV. El primero en conocerse fue el de Francisca García-Huidobro, quien en medio de especulaciones sobre el fin de "Primer Plano", firmó con Canal 13 para hacerse cargo de estelares vinculados al gran evento de la Quinta Vergara y otros "proyectos de entretención".

A la otrora conductora de "Maldita Moda" se sumó el animador del matinal "La Mañana" Rafael Araneda, quien permaneció ocho años en la señal de Turner Chile. Su nueva casa televisiva es el canal de cable Fox, hasta donde llegará en los próximos días para realizar un programa satélite ligado al Festival de Viña y que llevará por nombre "La Previa del Festival". Con Araneda fuera, el programa matutino de CHV se tuvo que someter a un cambio completo en su animación, ya que a principios de noviembre, y tras varias semanas fuera del matinal, Carolina de Moras confirmó que no seguiría en la estación. Según declaró en ese entonces, "sentía que hace un tiempo no tenía el espacio para desarrollarme y para aportar desde lo que yo podía dar". Con los ex animadores del Festival de Viña fuera, el canal prontamente apostaría por la conducción de Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton en "La Mañana". El horario matutino también tendrá cambios en Mega. Hace ya un mes, el animador insigne de "Mucho Gusto", Luis Jara, informó a los televidentes que se tomaría un receso de las pantallas, pese a que había renovado su contrato con el canal del grupo Bethia por cuatro años. "Si no hago esta pausa es difícil seguir, necesito volver a creer en mí", sostuvo en ese entonces. El cantante, de 53 años, se ausentaría un par de meses durante el primer trimestre del 2019, y la conducción se mantendría con los coanimadores Karla Constant y José Miguel Viñuela. Pese a ello, hay un nombre fuerte sonando para liderar el matinal a partir de marzo: Diana Bolocco. La animadora decidió no renovar su contrato con Canal 13, y después de semanas de especulaciones, se confirmó su llegada a Mega.