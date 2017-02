Opinión 28-02-2017

Vana espera

No esperes golondrinas,

Nunca se ha logrado revertir las manecillas:

Nuestra desnudez es ridiculizar la estética

que mira hacia otro lado

por las contorsiones circenses de los enamorados.



Sólo queda el espíritu de la vida

agarrándose desesperado al último vagón

que rechina por la oscura noche.



¿Por qué llegaste tan tarde

cuando se apagaba el farol

a la hora de las letanías?



Esa locura tuya de exigir

que la lectura de un viejo manual

quiebre el viejo reloj de arena

que yace en el ajado baúl de la casona.



Tendrás que ir a golpear otras puertas

de árboles más frondosos y enérgicos

para que la emoción sea liberada

y la juventud haga lo suyo.



Yo renuncio a cambiar el derrotero

que inicié a las horas de mi madrugada;

No es fácil adorar otras deidades

cuando las estrellas y los astros

me invitan a reposar del campo de batalla

y a dedicarme a alimentar las palomas de la plaza.



POESÍA DE JOSECULMEN