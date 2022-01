Opinión 28-01-2022

VÍCTOR DOMINGO SILVA





Insigne poeta, destaco tus versos

entre los más grandes de nuestra tierra austral,

eres diáfana cumbre en la trenza andina que penetra el mar

y, en todos los rincones de nuestra patria amada

vibra tu llamada fraternal.



Es tú voz, que en estruendo global

llega a todos los confines en el eco de tus letras

que nos gritan,

¡Hijos míos, amadme más!



“Al pie de la bandera”, eterniza tu nombre

repito tus versos que expanden sus velas

los susurra el mar, los corean las olas

los graba la arena y preguntó al poeta inmortal.



Tú que hiciste de mi patria una bandera sacrosanta, idolatrada,

¿Puede acaso quien te ofende, con el alma denigrada, dirigirte la mirada?



¿Es honor, es humano, torturar al detenido?

está preso, yace en hierros y mal herido,

fue castrado en sus derechos, arrancado de su lecho,

de su hogar, de su familia y vilmente asesinado?

¿Puede acaso un desalmado hacer el signo al que está crucificada?



¡Oh bandera espiritual, sacrosanta insignia amada!

que no manchen tu existencia,

que no enlode tu nombre la barbarie del hombre.



¿Cuánto cuántos te han llorado, los que fueron mutilados,

a qué santo abonamos tanto llanto,

a que cuenta cargaremos las torturas,

qué dolor no es un grito que desgarra y trasciende la prisión.



¿En que dios se hizo oración la alevosía,

en qué mente se hizo fuerte la impiedad?





Mi bandera pura y buena, que no sea nuestro emblema

“Orden la extrema crueldad”

Que el azul de nuestras olas traiga a nuestra alma espumas de blanca paz

y el rojo de los copihues que nos concedan la gracia

para que brille la estrella de hermandad y democracia

sin derechos vulnerados,

el hombre, por los hombres respetado.



Así, siempre junto iremos, con honor y buen chileno,

saludando nuestro emblema, siempre eterna, protectora y protegida,

es la Patria, nuestra Madre, porque ella es nuestro dios y nuestro honor,

es la novia, nuestra esposa, la familia, nuestros hijos,

nuestro hogar y nuestra vida,

me lo enseño tú poema, junto a Neruda y Gabriela

voy ensalzando tu nombre Víctor Domingo Silva

para ti hay una estrella excelsa de libertad

en ella brilla la Paz, el Bien, La Igualdad y tolerancia,

cariño entre los chilenos, hijos de esta bandera bien nacida,

Fraternal y bien chilena.



¡Ciudadanos, respetarla es respetarnos,

Amarla cada día,

Unirnos más.







Oscar Mellado Norambuena