31-07-2018

Vecinas

- ¿Para dónde va Doña “Cansiana”?… ¡Tan enojada!...



- No mijito…, si no voy enojá…, voy afligía…



- ¿Qué le pasó oiga?



- Que me entró un dolor por el lado de acá –contesta la mujer

tocándose un costado- y no se me le quiere quitar…Voy pa’ la Posta a que me medicinen



- ¡No se afija tanto Doña Casiana! Ya se le pasará.



- ¡ Ay hijo!…Ojalá…



¡Ay, Ay!…Diosito –se queja la anciana, encorvándose más, afirmada

en un bastón-.



Esto de llegar a vieja… ,- continúa su camino hablando sola.



Ojalá me quiten este dolor tan re’ “juertazo” –murmura la mujer mientras espera en el consultorio.



Pero cuando le tocó a ella el doctor la despacharon con un paracetamol, y diciéndole:



- Mire señora, va tener que verla un médico especialista…Tome,

vaya con este papel a ese mesón – indicándole dónde- para que le den hora.



Cabizbaja va a donde le indicaron pensando: “Pa’ eso mejor no vengo,

me lo llevo tomando esta cuestión…,sepa Dios quien será ese

“Pecialista”…, será otro “meico”…, de seguro.



- ¿Cómo está doña Casiana? -le saluda la secretaria, en el

mesón.



- Malazo hija…,esto me pasaron…, para que se lo trajera- le

dice entregándole la orden-.



- A ver…¡Pucha Doña Casiana!…, no hay hora disponible hasta

cuatro años más - le dice la dependiente.



- Oiga mijita…, así que si no se me le pasa este dolor…,que no me

quiere soltar…,me puedo morir esperando.



- ¡Qué se le va a hacer pues, doña Casiana!

Tiene que esperar no más… , aunque sea en el cementerio le avisamos - le dice la funcionaria bromeando, con esa confianza tan propia de los pueblos chicos, que da para todo-.



- No diga eso hija…,no vaya a ser cosa que nos vayamos juntas

pa´l otro lado, y ahí me tenga que decir: Le llegó la hora pa’l “pecialista” vecina .



- ¡Cómo!... ¿Qué quiere decir? -dice la secretaria, asustada,

recordando la fama de adivinadora de la paciente, y acordándose como la

asustaban con ella en su niñez. Siempre encorvada y vestida de negro.



…¿Sabe?, -dice la funcionaria- voy a hablar con el doctor para …¡Ah!...¡No!...Me acabo de dar cuenta que avisaron por un cupo para hoy.



(Manuel Antón)