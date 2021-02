Policial 09-02-2021

VECINOS ALERTAN POR FUGA DE AGUA EN SECTOR NUEVO AMANECER DE LINARES.

Señalan que desde hace varios días viven el mismo problema: una fuga de agua en el pasaje Flavio Torres, en el sector Nuevo Amanecer de Linares.

La denuncia ciudadana, alerta sobre este problema, que es evidente casi al llegar a la Avenida cardenal Raúl Silva Henríquez. Lo que más llama la atención, precisaron, es que no ha llegado ninguna cuadrilla o de la empresa o del Municipio, para resolver esta pérdida de agua.

El pasaje Flavio Torres ya cuenta con un historial de denuncias ciudadanas, por el mal estado de la calzada, que luce resquebrajamiento en su extensión casi completa, prácticamente no tiene veredas y esta fuga de agua es una señal más, de que se necesitan trabajos definitivos y no provisorios, para mejorar la calidad de vida de los residentes.