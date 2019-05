Crónica 28-05-2019

Vecinos de Borde Lago en Colbún realizaron protesta por malas condiciones de la ruta

Desde las 06:00 de la mañana que vecinos de los diferentes sectores de Borde Lago en la comuna de Colbún, manifestaron ayer su malestar por las malas condiciones del camino y por el paso de una gran cantidad de camiones forestales que a diario deterioran aún más la ruta.

Se tomaron este camino con barricadas y vehículos obstaculizando el paso, protesta en la que contaron con el apoyo de autoridades locales encabezadas por el Alcalde Hernán Sepúlveda, el que desde muy temprano llegó respaldando su petitorio y en busca de lograr una solución.



“La comunidad de Colbún Alto, La Guardia y Los Boldos, Borde lago, se ha tomado el ingreso al sector, debido a que ya están cansados y aburridos de tolerar tantos años y tantos abusos por culpa del camino. Llevamos 2 años sin globales, las condiciones del camino son paupérrimas, nosotros como municipio hemos intentando aplacar lo más que podemos las condiciones del camino, pero la verdad es que no damos abasto”, manifestó el Alcalde.

Agregó que “la empresa Arauco está realizando sus faenas y por acá transitan una gran cantidad de camiones, empresa que según los vecinos no ha respetado los acuerdos que se tomaron, todo esto ha generado que la gente ya no aguante más. Desde el Municipio estamos haciendo un proyecto de asfalto para los primeros kilómetros, buscando una solución definitiva para el mal estado de este camino”.

“Nosotros habíamos llegado a varios acuerdos, que era mantener el camino, ensanchar, además paleteros y que pasen a baja velocidad los automóviles, así que esperamos que esto se cumpla a la brevedad”, dijo Viviana Muñoz, Presidenta de la Junta de Vecinos de Colbún Alto.

Violeta Cifuentes, Presidenta de la Junta de Vecinos de La Guardia manifestó que “estamos luchando para que nos escuchen, estamos cansados de siempre promesas, llevamos años esperando que este camino este en buenas condiciones, que nos hagan el asfalto, acá las empresas usan este camino y lo dejan más malo todavía”.

SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA

El impacto del corte de la ruta de Borde Lago realizada por los vecinos, tuvo un impacto de inmediato, por lo que llegaron hasta el lugar varias patrullas de carabineros e incluso fuerzas especiales, con el objetivo de que los vecinos abrieran el paso de vehículos por este camino, lo que los vecinos en primera instancia no aceptaron hasta poder hablar con representantes de Forestal Arauco y autoridades del Ministerio de Obras Públicas.

“Luego de todo este gran problema, y el corte de camino que se realizó acá en el sector de Colbún Alto, se han reunido todas las partes que tienen que ver con la solución, y hemos conversado y llegado a los acuerdos finales. La empresa no hará más uso del camino, hasta que no se cumplan las peticiones más rápidas o sencillas y una petición que es más a largo plazo, que es el ensanche del camino, se trabajará con los permisos en mano. Se llegaron a estos acuerdos y quedaron conformes, aunque los dirigentes sociales indicaron que de no cumplirse, volverán nuevamente a tomar el camino”, dijo el Alcalde Sepúlveda.