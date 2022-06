Social 28-06-2022

Vecinos de Colbún celebran ampliación y mejoramiento de sede social

Un total de 156 personas inscritas registra actualmente la Junta de Vecinos “Los Colihues” en la comuna de Colbún, organización funcional que aglutina a similar cantidad de hogares y con ello a cerca de medio millar de habitantes que, de una u otra manera, se involucra en las distintas actividades que la comunidad realiza anualmente.

De ahí que la novel sede social de este sector rural precordillerano cobra vital importancia por cuanto en ella se efectúan todo tipo de eventos, tanto sociales como deportivos y recreativos en favor de los vecinos y vecinas, cuyo sello es la unidad, organización y buena gestión por parte de sus dirigentes y representantes.

Por ello es que, valorando su responsabilidad y empuje, el Gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y del FOSIS en particular, asignó a la junta de vecinos la suma de $2.100.000 para adquirir materiales tales como áridos, cemento, madera, sanitario, lavamanos, electrificación, fosa y grifería, y poder construir entre los propios vecinos un baño para su sede, ya que no contaban con este servicio básico, generando así mayor participación y colaboración entre hombres y mujeres de la comunidad. Paralelamente, el municipio local aportó con el reacondicionamiento de este importante espacio comunitario

Doris Pincheira, Presidenta de la Junta de Vecinos “Los Colihues”, indicó que poco a poco “hemos sido capaces de ir sumando apoyos para mejorar y ampliar la sede. Lo primero fue conseguir el terreno, luego limpiarlo y comenzar la edificación y gracias a la colaboración de los propios vecinos y particulares hemos agregado otros elementos como muebles, escritorio o estufa. Y claro, nos faltaba algo tan importante como un baño así es que afortunadamente apareció el FOSIS y nos tendió su mano para concretar esta ampliación y mejoramiento que nos tiene a todos muy felices porque de verdad que la sede se ocupa, y mucho, para beneficio de toda la comunidad, incluyendo a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores”.