Crónica 05-06-2020

Vecinos de La Pintana realizan protesta y acusan abandono del Gobierno y el municipio



Vecinos de la Villa El Nacimiento de la comuna de La Pintana desarrollan una manifestación desde la mañana de este jueves denunciando que no han recibido ayuda del Gobierno ni del Municipio en el marco de la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

Los manifestantes se congregan en medio de cacerolazos en el Acceso Sur con San Miguel, donde iniciaron una fogata en medio de la calzada.

Constanza Martínez, dirigenta de la Villa El Nacimiento expuso los problemas que sufren y también su molestia por la falta de ayuda en el sector.

"Tenemos vecinos adultos mayores que están casi sin comer, entonces como junta de vecinos hemos repartido más cajas en la Villa que las del Gobierno o la alcaldesa. Como municipio nos han ayudado a un par de ollas comunes, pero eso no es suficiente para nosotros. Del Gobierno no nos han ayudado nada", dijo Martínez.