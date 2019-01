Crónica 22-01-2019

Vecinos de La Reina presentan recurso contra Metro y piden que no se inaugure tramo de la Línea 3

"Vibraciones y ruidos semejantes al precursor de un sismo". Así describen algunos vecinos de La Reina que es la sensación cuando pasa un tren de la Línea 3 del Metro de Santiago -que se encuentra en marcha blanca- por debajo de sus hogares. Es por ello que en conjunto con representantes políticos de la comuna ingresaron un recurso de protección y una orden de no innovar en contra de la compañía estatal para que no se inaugure el tramo entre Plaza Egaña y Fernando Castillo Velasco hasta que no resuelva el problema.

"La marcha blanca ha deteriorado gravemente la calidad de vida de más de 100 familias. Comienza en la madrugada y termina a altas horas de la noche y el intervalo de pasos del metro es cada cuatro minutos", dijo uno de los reclamantes. "Hay problemas de salud en algunas personas que ya tenían algunas dolencias, que se han agravado, y otras que no las tenían ahora las tienen. Aquí hay dos derechos fundamentales establecidos en la Constitución: que es el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, de energía, de ruido y vibraciones y por otra parte, el derecho a la salud física y psíquica". Además, comentó que Metro estaba en conocimiento desde noviembre, desde los inicios de la marcha blanca, y "dijo que se iban a formar mesas técnicas de trabajo para solucionar el problema. Han pasado dos meses y no ha ocurrido". En esa línea, el diputado por la comuna Tomás Hirsch (PH) señaló que "hemos tenido una reunión con el presidente de Metro (Louis de Grange) él sabe el problema, lo reconoce, lo asume, sin embargo los tiempos y los plazos que da para la solución son absolutamente inaceptables, son más de 10 meses y es imposible mantener una calidad de vida decente durante ese tiempo". "Metro y su presidente nos han dicho que están en disposición de resolverlo, pero los tiempos no son aceptables para los vecinos", reiteró el parlamentario. Esta situación es igual a la ocurrida en otras comunas como Providencia y Pedro Aguirre Cerda con la Línea 6. Al respecto, Hirsch sostuvo que con esa experiencia, la empresa "debería haber previsto que en esta zona se podía producir vibraciones similares (...) justamente habiendo hecho estas correcciones, los trenes que van a circular por la Línea 3 debían tener ya las correcciones".