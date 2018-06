Social 16-06-2018

Vecinos de Linares reciben beneficios de Óptica Popular Privada

Durante esta semana, la corporación municipal de Linares, que administra el alcalde Mario Meza, en conjunto a la Óptica Popular Privada, realizaron la donación de lentes ópticos para vecinos de la comuna.

Una alianza entre el sector público y privado permitió a más de una treintena de vecinos de diferentes sectores y edades de la comuna, recibir de manos del alcalde Mario Meza, y el gerente de la Óptica Popular, la entrega de sus lentes ópticos. “Hemos llamado a Vicente para ver la posibilidad de obsequiarles a vecinos de nuestra comuna, que por distintos motivos, ya sea porque en los consultorios no califican, no les llegan sus lentes. Él siempre ha tenido la disposición a colaborar, sin ninguna pretensión de ayuda económica. Aquí hay un esfuerzo que se está haciendo, más de 30 personas están recibiendo lentes de calidad, no son lentes que se puedan encontrar en cualquier óptica”, afirmó el jefe comunal.

Por su parte, el gerente general de Óptica Popular Vicente Lobos, señaló: “aquí hay muchas necesidades ópticas. Hay personas que han llegado a cotizar sus lentes y, lamentablemente no tienen los recursos para comprarlos. Hoy estamos donando lentes de un valor superior a los 300 mil pesos los cuales cumplen con todos los requerimientos indicados en la receta médica de los beneficiarios. Nosotros estamos dispuestos a colaborar con la comunidad. Aquí no existe ningún tipo de lucro, solo es un aporte que quisimos hacer a nuestros vecinos”.

La inversión corresponde a cinco millones de pesos y beneficia a vecinos que no tuvieron los recursos para pagar el retiro de sus anteojos, situación por la cual surgió este aporte en alianza entre el municipio local y la empresa privada.