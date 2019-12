Nacional 21-12-2019

Vecinos de Puerto Aysén realizarán consulta ciudadana autoconvocada

Rechazo en parte de la ciudadanía generó la decisión del municipio de Puerto Aysén de restarse de la consulta ciudadana de la Asociación Chilena de Municipalidades. Por esta razón, un centenar de vecinos organizó y diseñó una serie de preguntas para realizar una encuesta autoconvocada el próximo 28 y 29 de diciembre

"Me parece una linda iniciativa, es importante que la ciudadanía se autoconvoque en tener una mirada democrática. Que sea la ciudadanía la que se preocupe de conocer la opinión de sus vecinos en temas tan importantes como el proceso constituyente" señaló Andrés Rivas, uno de los participantes de la reunión.

Puerto Aysén, con cerca de 40 mil habitantes, es la segunda ciudad con mayor concentración demográfica en la región por lo que para muchos es crucial conocer la opinión de sus habitantes y tener una visión válida respecto a las prioridades regionales.

Los vecinos, también esperan ser escuchados respecto de la situación del alcalde de Puerto Aysén, Luis Martínez (UDI), quien ocupa el cargo sin haber sido electo por votación popular.

Martínez obtuvo el mando de la alcaldía por votación del concejo municipal, luego que el alcalde ganador de la última elección municipal, Óscar Catalán (UDI), renunciara al puesto para ser candidato a gobernador regional.

En esa ocasión, a fines de octubre, la sesión del concejo terminó a los golpes debido al rechazo de parte de la comunidad y un grupo de concejales, al nombramiento de Martínez, puesto esperaban que el cargo recayera en la concejala Ximena Novoa, quien ostenta la primera mayoría entre sus pares.

"Por eso estamos acá, porque estamos molestos por que no se haya hecho la consulta, que no se nos consulte ni cómo elegir a nuestro alcalde, ni nuestra opinión respecto al estallido social" opinó el vecino Manuel Salazar.

La consulta ciudadana autoconvocada se llevará a cabo el próximo 28 y 29 de diciembre e incluirá, además de las preguntas sobre la necesidad y el mecanismo de diseño de una nueva constitución y se invitará a evaluar el desempeño del alcalde y el gobernador provincial durante el estallido social.