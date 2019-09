Nacional 04-09-2019

Vecinos de Quintero-Puchuncaví protestan en lanzamiento de COP25 regional: "Todavía no tenemos culpables ni soluciones"

Durante el lanzamiento de la Agencia Ciudadana de la COP25 en la Región de Valparaíso, un grupo de vecinos de Quintero y Puchuncaví interrumpieron la actividad para manifestar su descontento frente a los episodios de contaminación, intoxicación en la zona y el estado en que se encuentran los habitantes desde hace ya más de un año. La intervención fue totalmente pacífica y constó sólo del despliegue de unos lienzos negros y el discurso de su vocera, quien se identificó como una profesora del sector.

"Lo único que venimos a decir acá, sin faltarle el respeto a nadie, sin discursos políticos ni nada por el estilo, la verdad, no necesitamos ensayar nada (...) es que acá se va a hacer la COP, una tremenda fiesta del cambio climático y medioambiental, y nosotros todavía en Quintero y Puchuncaví, a un año de los envenenamientos masivos por gases desconocidos, no tenemos culpables ni soluciones", comenzó diciendo la académica. "Todavía tenemos que encerrar a los niños de 8 de la mañana a 7 de la tarde en las salas de clases cuando estamos con alerta ambiental porque nos cae azufre. No es posible que tengamos que pararle la vida, el juego a ellos y no parar las máquinas", añadió. "Si los cambios empiezan en la COP, pedimos con todo respeto y por favor que nos escuchen: no a la desaladoras que se quieren instalar en nuestra bahía, no a la ampliación de Oxiquim, no a las termoeléctricas que están obsoletas. Cómo vamos a estar tranquilos si es el aire el que nos envenena", continuó. Además, dijo que "necesitamos soluciones concretas, no podemos esperar 50 años más de negligencia del Estado porque no es un problema del gobierno de turno. No es posible que nuestros vecinos mueran de cáncer, que tengamos un hospital que no da a basto cuando caen 1800 personas envenenadas porque eso es veneno, no es intoxicación, es veneno el que nos cae".