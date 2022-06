Crónica 21-06-2022

Vecinos de Roblería y Chupallar piden arreglo definitivo del camino

Ckrisnna Varas, presidenta de la Junta de Vecinos de Roblería, y César Sepúlveda, presidente de la Junta de Vecinos de Chupallar, dieron a conocer la preocupación vecinal por el mal estado del camino en la ruta L-429, desde el kilómetro 19 al kilómetro 25, el que se encuentra en malas condiciones.

Los dirigentes sostuvieron que en varias ocasiones han hecho llegar esta inquietud a las autoridades locales y a Vialidad, pero no han tenido la respuesta esperada.

Agregaron que “se trata de un camino de uso diario de locomoción, turismo y residentes que componen el Cajón Ancoa”.

Del mismo modo, los vecinos están solicitando dio el arreglo del Puente Chupallar y el ensanchamiento de la curva del kilómetro 19 del camino.

Los dirigentes de la unidad vecinal de Roblería y Chupallar han insistido en que han golpeado muchas puertas en busca de una solución a estos problemas, y manifestaron que no descartan otras medidas de presión si no cuentan con una respuesta en el mediano plazo.