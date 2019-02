Crónica 24-02-2019

Vecinos de San Javier reclaman contra plantel productor de cerdos

Aseguran haber ingresado al menos 180 denuncias y dicen que las autoridades se han desentendido del problema

Unas 200 personas de diferentes sectores que residen en los alrededores del plantel productor de cerdos de la planta Coexca S.A., situada en San Javier, realizaron una nueva manifestación para protestar por los malos olores y los riesgos para la salud que señalan registra la empresa.

Letreros, corte de ruta, pancartas y manifestaciones a viva voz, marcaron esta jornada de movilización que fue seguida de cerca por carabineros sin que se produjeran incidentes.

La protesta fue el cierre de una reunión que convocó a dirigentes y vecinos que se sienten afectados por el funcionamiento de la planta.

Ramón Romo, presidente de la Junta de Vecinos del sector La Puntilla y Vice Presidente del Comité Maule Sur por la Vida, indicó que por estos días se sienten abandonados por las autoridades, e indica que llevan cerca de tres años pidiendo respuestas, asegurando que han tenido “reuniones con todos los parlamentarios antiguos y los que salieron elector ahora y muchos se han excusado de asistir”.

“Es tan atroz el olor que hay, que tenemos vecinos que fácilmente gastan dos tubos de aerosol para matar las moscas y sentarte a almorzar, y nosotros nos preguntamos que pasa con toda esa gente que no tiene recursos para comprar el aerosol”, insiste el Vice Presidente del Comité Maule Sur por la Vida .

Más allá de las manifestaciones, aseguran haber ingresado cerca de 180 denuncias, por lo que califican irregularidades que estaría cometiendo la empresa. “Hemos sacado fotos, y el Intendente se comprometió en pleno junto con el Comité Mediomabiental. Lo hemos invitado a las reunions de trabajo y nunca han querido aceptar”

Romo agrega que han hecho llegar documentación de sus fundamentos y reclamos a las gobernaciones de Cauquenes y Linares, pero insiste en que no se les ha dado respuesta alguna a sus reclamos y asegura que “en este momento somos NN para el Gobierno de Chile y nos cuesta entender eso de que están para proteger el medioambiente”.

El dirigente social reonoció que han recibido la visita del Alcalde de San Javier, “pero lamentablemente el no tiene mayor injerencia en este caso, y el alcalde de Cauquenes comenzó apoyándonos, pero después no hemos sabido más”.



La planta



El recinto en cuestión es un centro destinado a la crianza y engorda de animales y que tiene capacidad para albergar una producción proveniente de 2.500 madres en una primera etapa , ubicado en la comuna de San Javier.



Las instalaciones cuentan con 16 pabellones de engorda de cerdo, sistema de alimentación y ventilación automatizados, una estación de transferencia, estanque de almacenamiento de agua, y un sistema de tratamiento de purines.

De acuerdo a las consultas efectuadas por diario El Heraldo, la Superintendencia del Medio Ambiente en Santiago es quien resuelve finalmente si se cursa o no infracciones en caso de existir anomalías, para lo cual un equipo de fiscalizadores en la zona es el encargado de recepcionar las denuncias que pudieran generarse, analizarlas y hacer llegar los informes respectivos.