Social 07-02-2017

Vecinos de Santa Olga en Constitución agradecen el pago de pensiones y beneficios

La instalación de una oficina móvil del IPS que acompañó el punto de pago rural, permitió a las personas afectadas por los incendios forestales recibir con normalidad su ingreso mensual.



Los esfuerzos realizados a nivel central por el Director Nacional del IPS, orientado a dotar de dos móviles de atención para acoger los requerimientos y acompañar el pago de beneficios en el sector de Santa Olga, comuna de Constitución y cuyo resultado, fue el pago oportuno y eficiente de las pensiones y beneficios, destacó Waldo Quevedo Araya, Director Regional del IPS Maule.



“Hemos concluido con éxito el pago de pensiones y beneficios atendiendo sin demora a los habitantes de Santa Olga y sus alrededores y permitiendo que la ruta rural que cubre este y otros sectores, también afectados por los incendios, se pudiera desarrollar sin contrariedades, gracias a la gestión y las medidas adoptadas por nuestro Director Nacional Patricio Coronado, quien tras visitar la zona junto al Subdirector de Clientes, Juan José Cárcamo, acogieron nuestras inquietudes” comentó.



Explicó, que en el proceso de pago, resultó vital el apoyo de la oficina móvil de atención IPS, instalada junto al equipo de pagadores, al alero del frontis del retén de carabineros, espacio físico al aire libre, que se destinó para este fin en sustitución de la siniestrada infraestructura que se utilizaba cada mes para este objetivo.



“Agradecemos también, la presencia de la subsecretaria de Previsión Social, Jeannette Jara, quien nos acompañó en esta jornada para verificar la forma en que los beneficiarios recibieron sus pagos tanto en Santa Olga, como en las otras localidades incorporadas a esta ruta” agregó el director regional.



En cuanto a las personas que recibieron el pago de beneficios, coincidieron en agradecer el que se realizara sin alterar el sector ni la fecha de pago. “Es muy bueno que nos paguen aquí, pensamos que a lo mejor no iban a venir, por lo que estamos muy agradecidos”, indicó Gladys Loyola Villega, quien reside en el sector de Rinconada, vecino a Santa Olga.



Pensionada de invalidez, Gloria Higuera Carrasco, agradeció el pago de su beneficio y el continuar con vida. “Agradezco que el pago llegara hasta aquí y se hiciera rápido, con mi esposo vivíamos para el bajo, a la orilla del bosque, quedamos con lo puro puesto… el día del incendio yo no quería salir, mi hija me obligó salir, minutos antes de quemarse mi casa, la vi incendiarse… yo no quería arrancar, porque qué sacaba?, ¿a dónde mi iba a ir?, me dije, si es la voluntad de mi Dios, muero no más… salí en el último minuto… por eso es bueno recibir ahora la pensión” comentó.



El pago en la localidad de Santa Olga, forma parte de la Ruta Rural “Las Corrientes” que atiende cada mes los sectores de Nirivilo, Las Corrientes, Santa Olga, Putú y Costa Blanca, cancelando beneficio a más de 600 personas, en su mayoría víctimas de los incendios forestales en la Región del Maule.







Talca, febrero 6 de 2017.



Luz Eliana Morales Quiero

Periodista