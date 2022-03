Crónica 15-03-2022

Vecinos de Vega Ancoa piden reparación de camino que une Bello Horizonte con El Calvario

En reunión de la Junta de Vecinos de Vega Ancoa, efectuada durante el reciente fin de semana, los pobladores de ese sector de la precordillera, plantearon la inquietud de la urgente necesidad de mejorar el camino que une Bello Horizonte con El Calvario.

Al respecto, el dirigente de la Brigada de Emergencia del sector, Jorge Sepúlveda, indicó que “aún hay un tramo sin reparar en el camino que une Bello Horizonte con El Calvario, y que también se denomina Manzano Amargo. Necesitamos que pase la máquina y que se habiliten dos pasos de agua, ya que la gente queda incomunicada durante el invierno”.

“Esperamos que el municipio y Vialidad nos puedan dar una mano para reparar el tramo pendiente del camino. Se puede pensar que quizás los vecinos residentes no sean muchos, pero ante una emergencia y corte del camino principal, en este caso la ruta L 429 que une el Puente Tres Arcos con Embalse Ancoa, este camino de Bello Horizonte aparece como alternativo para que pasen los vehículos”, indicó.

El dirigente sostuvo que hace 4 años que están solicitando este mejoramiento, pero aún no hay respuesta. “No obstante, no perdemos la esperanza, y esperamos que las autoridades y los técnicos lleguen también a este sector para en conjunto buscar una solución”, recalcó Sepúlveda.