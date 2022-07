Crónica 06-07-2022

Vecinos de Vega Ancoa preocupados por problemas de conectividad

- Inconvenientes se han agudizado en los últimos tres días

Los vecinos del sector precordillerano de Vega Ancoa, han manifestado su preocupación por los problemas de conectividad en telefonía e internet, que se han agudizado en los últimos tres días, especialmente de parte de la empresa Entel.

Aseguran que hace un tiempo se anunció una solución a este inconveniente, pero los problemas persisten, dejando prácticamente incomunicados a los habitantes de esa zona rural, ante cualquier situación de emergencia.

El problema no es nuevo, se ha tratado en diversas reuniones, y pese a todo lo que se ha manifestado en cuanto al mejoramiento de la conectividad, no hay solución definitiva.

Los habitantes del sector ya están cansados de todas las promesas y no descartan otras medidas de presión para lograr ser finalmente escuchados.