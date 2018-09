Crónica 20-09-2018

Vecinos del Melado cuentan con nuevos paneles solares para acceder a electricidad domiciliaria

La iniciativa, desarrollada por la empresa Colbún S.A., dispone de equipos de almacenamiento de energía para ser utilizada en horario nocturno.

90 vecinos de El Melado, sector precordillera ubicado en la comuna de Colbún, fueron beneficiados por el proyecto de instalación y reposición de paneles solares fotovoltaicos impulsado por la empresa Colbún S.A., cuyo objetivo es dar acceso a electricidad y mejorar la calidad de vida de las familias de la zona.

La iniciativa, que también consideró la habilitación de sistemas eléctricos y alumbrados interiores en las viviendas, estuvo dirigida a pobladores que no contaban con iluminación en sus hogares o disponían de equipamiento dañado o que ya había cumplido su vida útil.

“Es muy importante para nosotros, porque el desarrollo energético que pretendemos va de la mano con el progreso de las comunidades en las que nos desenvolvemos. Estar inaugurando la instalación de 30 paneles fotovoltaicos y que 90 personas podrán ver televisión, cargar sus celulares, lavar y prender la luz, es de alto significado, para nosotros que vivimos en la urbe, esto es natural, pero para las personas que viven acá no es un tremendo logro”, manifestó Eduardo Lauer, Gerente de la división de Ingeniería y Proyectos de Colbún S.A.

En este caso, el proyecto correspondió a la reposición de paneles solares en 20 viviendas y la instalación de equipamiento nuevo en otras 10. Asimismo, contempló la capacitación a las familias beneficiadas en el correcto uso de este nuevo sistema de energía eléctrica.

Cabe destacar que dichos paneles se encuentran conectados a baterías, que permiten el almacenamiento del excedente de energía producida, de modo de ser utilizada durante los periodos sin luz solar.

Irma Castillo, presidenta de la Junta de Vecinos de El Melado manifestó que “para los vecinos es muy importante este proyecto, ya que se hace mucho más fácil y cómoda la vida al tener luz y otros artefactos, como una lavadora, que le facilitan el trabajo principalmente a la dueña de casa”.

Es así como Manuel Basoalto, uno de los beneficiados de este programa que por primera vez tiene electricidad en su vivienda, nos dijo que para él “contar con electricidad en mi casa ha sido muy bueno, porque me ha servido harto para tener luz y poder cargar mi teléfono, nunca he conectado nada más, porque no tengo, pero ahora sí podré tener de todo”.

Por su parte Sofanor Basoalto, otro vecino del sector que desde ahora cuenta con electricidad, expresó que este cambio ha sido muy beneficioso y está “muy conforme porque ahora tenemos luz, podemos ver televisión, tener lavadora, estamos muy bien, ya no tenemos ningún problema”.

Durante la ceremonia de inauguración la Gobernadora de Linares, María Claudia Jorquera expresó: “estamos muy contentos de haber podido llegar al cajón de El Melado, y quiero agradecer a quienes hicieron posible que hoy 30 familias del sector cordillerano, donde están haciendo patria, hoy puedan contar con electrificación, son familias que llevan muchos años y donde hay muchas necesidades, y que hoy este trabajo mancomunado público privado pueda traer estos beneficios a nosotros nos llena de orgullo”.

En la oportunidad, Anita Prizant, Secretaria Regional Ministerial de Energía, estuvo con los vecinos y sostuvo que “estar aquí, conversar con las personas y ver este avance es algo muy positivo y que bueno que la empresa haya tomado esta decisión, ojalá podamos colaborar y seguir avanzando en este trabajo público privado y poder atender a más familias, de manera que todos los chilenos puedan tener acceso a la energía eléctrica.

Las obras asociadas al proyecto se llevaron a cabo entre abril y junio de este año, encontrándose certificadas por la SEC.