Nacional 27-04-2019

Vecinos denuncian a empresas eléctricas del Biobío por hurto de medidores y cambio sin permiso

Un grupo de vecinos de Hualpén, Penco y Coronel llegaron hasta la Fiscalía de Concepción para denunciar a las empresas eléctricas que resulten responsables del delito de hurto de medidores eléctricos, ya que acusan que éstos fueron cambiados sin permiso y tampoco fueron devueltos.

Carmen Norín, una de las reclamantes, dijo que "mi abuela fue la víctima, una adulta mayor inválida. Entraron al patio de la casa, sacaron el medidor y se lo llevaron. Llegué a las 11 de la mañana y me encontré una carta que dice que el medidor fue sacado porque tenía un tornillo malo".

Nancy Figueroa, otra de las denunciantes, señaló que "después de un mes que lo sacaron me dijeron que estaba obsoleto, que no servía, me dejaron uno provisorio y después me llegó un recibo de la luz con un cobro de arriendo del medidor de 12.000. Llevo tres cuotas pagadas".

La acción es patrocinada por el senador Alejandro Navarro, quien indicó que "hemos venido a interponer una denuncia criminal por hurto de medidores por parte de las empresas eléctrica, pues fueron retirados desde dentro de la propiedad de los vecinos sin advertencia, sin conocimiento y sin autorización. Esperamos que se decrete una orden amplia de investigar".

CGE niega cambio por medidores inteligentes

La empresa responsable de la distribución de electricidad en el Gran Concepción es la Compañía General de Electricidad (CGE).

El gerente zonal de CGE, Rodrigo Parraguez, detalló que "los casos en que se ha cambiado el medidor a algunos clientes tienen que ver con problemas puntuales en su medición. Estos medidores corresponden en algunos casos a dispositivos electrónicos pero no a medidores inteligentes".

Respecto a la acusación de que el cambio fue por medidores inteligentes, Parraguez añadió que "queremos ser enfáticos en que no hemos realizado cambios de medidores por dispositivos inteligentes en la Región del Biobío a la espera del anexo técnico del Ministerio de Energía".