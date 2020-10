Crónica 29-10-2020

Vecinos que construyeron improvisado puente sobre Río Putagán exigen solución a intendente



Acelerar la construcción de un puente sobre el río Putagán, fue la solicitud que formularon habitantes de Villa Alegre y Linares al intendente Juan Eduardo Prieto, en una reunión gestionada por el consejero regional (PS) Rodrigo Hermosilla.

Cansados de promesas incumplidas, los vecinos exigieron a la máxima autoridad del Maule ejecutar un proyecto que duerme en la Dirección de Vialidad desde 2016.

“Con la pandemia la gente necesitaba pasar a comprar alimentos e insumos médicos a Villa Alegre, que es lo que tenemos más cerca, y no hubo otra alternativa que hacer nuestro propio puente”, señaló Carmen Pacheco, representante de los vecinos que en septiembre pasado levantaron un viaducto, con su propio esfuerzo y bolsillo. “El puente nos costó más o menos un millón de pesos. Algunos pusieron madera y clavos o lo que pudieron, cinco o diez mil pesos”, precisó.

La improvisada infraestructura une a los sectores de Maica y El Emboque en Linares con Cerrillos en Villa Alegre, en un viaje que no supera los quince minutos. El trayecto entre ambos lugares, por la Ruta 5 Sur, tarda una hora y 45 minutos.

“Es una vergüenza que los propios habitantes se hicieran cargo del problema, ante la lentitud e indiferencia del gobierno. Le pedimos al intendente que asuma la angustia de estas vecinas y vecinos y ordene una solución inmediata. El Consejo Regional financió el estudio técnico del puente por 130 millones de pesos hace más de cuatro años y no entendemos por qué Vialidad no ha licitado aún su ejecución”, afirmó el consejero regional Rodrigo Hermosilla.

Para el alcalde subrogante de Villa Alegre, Arturo Briso, quien también participó en la reunión, el viaducto es una alternativa frente a posibles emergencias.

“Conversamos el año pasado varias veces con el seremi de Obras Públicas y le insistimos que se ponga la carpeta del proyecto en prioridad. Hay una variable súper crítica que es la variable de conectividad frente a la posibilidad de una emergencia o un corte en la carretera, porque no tenemos la conexión alternativa que permita el flujo al sur o viceversa.”, dijo.

La construcción de un puente definitivo sobre los 16 metros de ancho del río, está avaluada en 2.500 millones de pesos.