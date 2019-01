Nacional 26-01-2019

Vehículo con patente diplomática se estrella contra casa de Providencia

Ayer un vehículo con patente diplomática, conducido por un funcionario estadounidense, se estrelló contra el portón de una casa ubicada en la intersección entre Alcalde Davalos e Inés Matte Urrejola, en la comuna de Providencia. El accidente se habría producido porque al conductor, que utiliza prótesis en sus extremidades inferiores, se le habría quedado atorada una de ellas entre el freno y el acelerador, motivo por el cual no pudo detener el vehículo hasta chocar contra la casa.

"Gracias a dios no le pasó nada a nadie. Había una niña durmiendo en una pieza al lado, por suerte el auto no alcanzó a doblar. Yo había salido dos minutos antes a comprar", indicó a Emol Giolet Jaroba, hija de la dueña de la casa. Entre las pérdidas producidas por el choque se contaban además del portón, un medidor del agua, varios muebles, una bicicleta y un refrigerador. De todas formas, según confirmó Giolet, "fue un accidente, se le fue el control del auto, no creo que él se haya querido meter en la casa. Obviamente nos dijo que iba a responder por todo". Carabineros llegó hasta el lugar para auxiliar a los dueños de casa y ver con sus propios ojos la situación, a pesar de esto no quisieron dar declaraciones.