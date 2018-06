Opinión 17-06-2018

Vejez, divino tesoro

Rabones, verano de hace medio siglo. Una horda de jóvenes salíamos de Villa Alegre para vivir la aventura de esos días lejanos y mágicos. Una carpa en las cercanías del puente y dos meses por delante, valían por toda una vida. Y casi vida eterna, con el fuego de esos años.

Chicas y chicos, en ruidosa algarabía, en tarde plenas de sol en las aguas del río y en las noches de plenilunio, hasta asomar el amanecer.

Luego, bajo las estrellas más hermosas que recuerdo, una fogata encendía las tertulias, de risas, romances y bromas. Tiempo distante, más hermoso mientras más lejano. Angustia y añoranza a la vez.

“Ir a buscar la madrugada”, era nuestra costumbre de esa época, cuando trinaban las diucas y la humedad del rocío despertaba el perfume de las hierbas agrestes.

Por ahí aparecía un señor, ya entrado en años, que se acercaba, zalamero, al juvenil grupo. Pañuelo al cuello, oliente a viejas colonias, halagador a la antigua, intentaba, penosamente, conquistar a algunas de nuestras chicas. Se ubicaba con estrategia cerca de las más atractivas, con certeza de viejas experiencias.

Frases romanticonas, elogios edulcorantes, requiebros ya añejas en esos tiempos, causaban risas contenidas y miradas burlonas entre nosotros. Pero el hombre no se daba por aludido, ni cuando las niñas lo rehuían o simplemente se alejaban de su lado. El persistía en sus afanes con fe inquebrantable, tenacidad y fuerza de tiempos idos.

El maduro Don Juan no cejaba. Cada noche, invariablemente, llegaba hasta nuestro campamento, en la esperanza inagotable de lograr la acogida de alguna de las muchachas. No transaba ni asumía su edad ya madura, figura deteriorada y sus canas raleadas. Se erguía intentando una penosa estampa donde los años inmisericordes habían marcado huellas indelebles. Se aferraba a una juventud perdida y a un vigor decadente. Pero ahí estaba.

Nosotros lo dejamos actuar, con cierta malignidad, sin obstaculizar su triste espectáculo. A veces, traía consigo un ramo de flores que repartía entre las damas. A cada una dirigía una elaborada frase de enamorado. Luego ocupaba un lugar junto a la fogata, donde recitaba poemas de vetustos autores, que hablaban del amor y el romanticismo.

Hoy, al correr de los años, suelo recordarlo con lastima. Pienso que, cada noche, al ver su edad a los pies de su cama, tal vez con la sombra de la muerte, una gran desesperanza debió invadirlo. Su juventud perdida y su no resignada fuerza para asumirla, quizás le hicieron un infeliz, abandonado y marginado.

Por su mente ya enturbiada por los años, cruzarían escenas de su adolescencia distante, de amores fugaces, de sueño no realizados, de afanes incumplidos.

Acercarse a la juventud debió hacerlo vitalizar, revivir, y si alguna chica devolvió la mirada a sus ojos cansados, su alma se abrió como las flores bajo la lluvia.

Pero indudablemente comprendió que sus afanes eran inútiles. Que la adolescencia y juventud se marchitaron para siempre en su vida y la cercanía del final era inevitable. No lo ocultarían sus perfumes de ayer, sus pañuelos de seda ni sus frases almibaradas.

Sin embargo, al acercarse la noche en las montañas de agretes perfumes, llamado por las voces de su ayer distante, vestía sus trajes de antigua seda y sus aposturas de galán del novecientos y volvía a nuestra fogata. Nosotros no lo esquivábamos, por el contrario, le otorgamos un lugar en el círculo. Él, fiel a su espíritu de galán infatigable, se ubicaba cerca de alguna niña, para intentar, con renovada elocuencia y fervor, ser el conquistador que alguna vez encendió corazones femeninos.

En las madrugadas, con las estrellas cerca de la tierra y cuando las risas se acababan para buscar el sueño del descanso, lo veíamos partir cabizbajo, con sus vestimentas de antaño y con una esperanza más derrotada.

Pero a la noche siguiente, llegaba otra vez, incansable, tenaz, sin advertir que su vejez no era un divino tesoro.





JAIME GONZALEZ COLVILLE