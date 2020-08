Social 25-08-2020

Velatón y Marcha por “Justicia para Norma” se realizaron en Linares



El femicidio de Norma Vásquez, desató la indignación de toda una comunidad en Linares y Chile. Una joven que con tan solo 20 años, se convierte en víctima de la violencia a la mujer.

Y la ciudadanía lo expresó no tan solo en redes sociales. Sino que presencialmente, con una masiva velatón en la Plaza de Linares, masiva convocatoria que contó, además, con la presencia de familiares. Alejandra, prima de Norma Vásquez, indicó que “nosotras queremos justicia, que no quede impune este caso como tantos en Linares. Ella era muy tranquila y llena de alegría”.

En tanto, Constanza, también prima de Norma Vásquez, agregó que “le arrebataron la vida, venía con un grupo de amigos desde Santiago para pasar el fin de semana con su familia, con sus papás y nunca llegó. Pedimos justicia y lamentamos que el General de Carabineros no se haya pronunciado por este grave hecho”.

Una marcha desde Plaza de Linares, llegó hasta el frontis de la Prefectura de Carabineros. Institución en la que Norma desarrollaba su trabajo. Allí, se expresó la necesidad de que se reforme la entidad y sus procedimientos, que no advirtieron a tiempo el acoso según se expresó en la oportunidad.

Fue una expresión de familiares, amigos, personas que se sensibilizaron con el drama de otra joven víctima de femicidio, que se unieron en un solo mensaje: Justicia para Norma.