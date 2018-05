Editorial 16-05-2018

Velocidad máxima en zonas urbanas

El proyecto quedó en condiciones de ser analizado en particular por la Sala, no obstante, ya en dos ocasiones anteriores resultó rechazada. Los argumentos a favor, apelan a las estadísticas de accidentes y los en contra, a la congestión que se generará en las ciudades.

En una próxima sesión ordinaria, será votado el polémico proyecto que modifica la Ley de Tránsito para disminuir la velocidad máxima de circulación en zonas urbanas, fijándola en 50 kilómetros por hora, que cursa su primer trámite.

Esto luego que los integrantes de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones aprobaran en general y particular la norma, idea de legislar más articulado, en su última sesión. La decisión no fue unánime, por lo que se avizora que, en la Sala, las discrepancias nuevamente se harán presentes a la hora de argumentar.

Cabe recordar que esta iniciativa se viene discutiendo hace meses cuando se tramitó la ley N° 21.088 de convivencia vial. En esa oportunidad, se rechazó la idea de disminuir de 60 a 50 kilómetros por hora, la velocidad máxima en zonas urbanas, sin embargo la medida fue reflotada en otras mociones que se presentaron.



Años atrás se aumentó la velocidad máxima en ciudades y si uno analiza las estadísticas se da cuenta que hay una relación directa entre muertes de peatones y mayor velocidad permitida. Con la ley vigente se prohíbe que los ciclistas transiten por las veredas, de manera que se les obliga a bajarse a la calzada. Por eso es fundamental bajar la velocidad, de manera de no exponerlo a accidentes.