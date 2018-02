Crónica 21-02-2018

Ven a conocer el mundo de la Apicultura

Introducción a la Apicultura desde el corazón de las abejas.



La apicultura es la actividad dedicada a la crianza de las abejas y a prestarles los cuidados necesarios con el objetivo de obtener y consumir los productos que son capaces de elaborar y recolectar. El principal producto que se obtiene de esta actividad es la miel, pero además existen múltiples posibilidades más, como lo son el polen, propóleo, cera, jale real… entre otras.



Es sobre el conocimiento de este universo el que ofrece Apisalud, quien a través de su creadora Tania Castillo invita a toda la comunidad Linarense a conocer el mundo de las abejas desde el corazón de la apicultura, recorrer y conocer los beneficios de la miel, y todos sus productos. Tania nos cuenta: “la idea del encuentro es estar en contacto con ellas desde su particular zumbido hasta que puedas probar tú mismo un trozo de Miel desde el panal”, cuenta.

Será una experiencia al aire libre, por eso la importancia de ir preparados, quienes deseen participar de esta actividad deberán ir con ropa segura, aunque si no se tiene, no es un obstáculo, Apisalud en conjunto con Apiagro se los proveerá.

Requerimientos: Overol, Velo o máscara, Guantes y Break.

El Curso se realizará este domingo 25 de febrero en el Campo orgánico de Linares, ubicado en Ballica sur cerca del centro de eventos los encinos y su valor es de $10.000 (cupos limitados).

Quienes participen se llevarán su miel natural de regalo.



Charla dictada por APIAGRO ltda empresa de más de 30 años de la zona maulina Apícola.

Duración: 1 hora



Para quienes están interesados pueden ingresar al fanpage de Apisalud o contactarse al +56982971025.