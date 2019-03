Política 03-03-2019

Venezuela; país soberano abierto al diálogo y a la ayuda humanitaria

Una Gran parafernalia mediática precedió la fecha definida por el autodesignado Presidente de Venezuela Juan Guaido como el día D para ingresar “ayuda humanitaria” a la patria de Bolivar. Todo estaba preparado para que el mundo viera en directo por las transmisiones televisivas la caída de Maduro.

¿Qué sucedió? Fuimos testigos a la distancia de la violencia azuzada desde Cucuta- Colombia por Guido, Duque y Piñera. También fuimos testigos a eso de las 16 hrs de Chile, de la desazón que mostraban las caras de estos personajes al reconocer el fracaso de su estrategia intervencionista y porque no podían desconocer las multitudinarias manifestaciones de apoyo al gobierno constitucional que encabeza Nicolás Maduro.

Sí, Venezuela se volcó a las calles, pero, para respaldar a su gobierno. El ejército bolivariano no se dividió y la unión cívico militar se ve fortalecida ante la violencia impulsada por la derecha venezolana, apoyada por el gobierno de Trump y algunos serviles derechistas de América Latina.

A estas alturas, debiera ser sabido por todos y todas que el motivo de fondo de esta crisis no es otra que el control del petróleo y las reservas mundiales probadas que existen en Venezuela. Esa es la motivación estadounidense, país que con un 4,7 % de la población mundial consume más petróleo que China, Rusia, la India, Japón y Alemania juntos. Actualmente se abastece del crudo desde el Golfo Pérsico, lo que le significa 45 días de navegación hasta las refinerías de Texas. Venezuela solo está a 5 días de EEUU. No es necesario ser erudito matemático para obtener un resultado numérico o mejor dicho económico de esta operación. Ya en el año 2017, el presidente de USA, sugiere a sus asesores intervenir Venezuela en busca del petróleo, así lo asevero el Ex director del FBI Luigino Bracci en entrevista con CNN (https://youtu.be/8_VvP8HjrA).

Si Venezuela tiene o no una crisis humanitaria es discutible. Que vive una crisis política y económica es una realidad, no obstante no se puede soslayar que esta crisis es creada externamente por los EEUU quienes durante años mantienen bloqueó de comercio y han confiscado fondos del fisco venezolano, impidiéndole adquirir medicamentos y alimentos esenciales. Esta estrategia de “hacer chillar la economía” bien la conocemos los chilenos que fuimos víctimas de ella y que dio como resultado el derrocamiento del gobierno constitucional de Salvador Allende y la imposición de la más cruel dictadura del cono sur, con su estela de crímenes de lesa humanidad y saqueo del Estado (A estas alturas, pocos se atreven a desconocer que el Dictador Pinochet, además de cobarde que se escudó siempre en los subalternos y no asumió su responsabilidad en los crímenes cometidos, también fue un ladrón, que le robo a los chilenos la fortuna de la que hoy goza su familia).

Ahora bien, es necesario dejar en claro que el gobierno venezolano no se niega a recibir ayuda humanitaria, solo exige que esta se rija por los protocolos establecidos por la Cruz Roja Internacional y la oficina para estos asuntos de la ONU. Esto garantiza que dicha ayuda sea efectivamente lo que necesita el país y no que se ingresen “alambres”, “miguelitos”, “máscaras anti gas” y elementos cortopunsantes como quedaron al descubierto en uno de los camiones incendiados por los mismos que querían ingresa “ayuda” el día 23 de febrero en el lado colombiano del puente Simón Bolívar.

Si bien, la estrategia de invadir militarmente Venezuela ha perdido fuerzas, ante la contundencia del respaldo cívico militar del pueblo venezolano y la diplomacia comprometida con la paz, esta no puede ser descartada, ya que los EEUU unilateralmente pudieran tomar la decisión de invadir e instalar a Guaido como presidente.

Como chileno, espero que el Presidente Piñera abandone la estrategia guerrerista contra Venezuela y se sume a la mayoría mundial que hoy busca soluciones por la vía del dialogo y el encuentro entre los venezolanos.

Hoy los tambores de la paz suenan en el mundo por Venezuela. Algunos seguramente no los escucharan, ya que en sus mentes no cabe la posibilidad de que un pueblo soberano defina su destino.

