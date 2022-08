Nacional 12-08-2022

Ventas del comercio evidencian fuertes bajas en julio: Cayeron casi 23% real en comparación a 2021



Fuertes caídas anotaron las ventas del sector comercio durante las semanas de julio de este año -al comparar con el mismo mes del año pasado-, según reveló una medición de la Cámara Nacional de Comercio (CNC). "El indicador semanal marca ya caídas anuales en las últimas cinco semanas, que responden en gran medida a las altas bases de comparación que empezó a enfrentar el sector a partir de julio, sumado a un consumo que se desacelera", expuso el documento.



Solo considerando las semanas de julio, estas promediaron una caída nominal de 9,5% y una baja de 22,8% sin considerar supermercados. "Es decir, en términos reales, estamos hablando de una baja semanal de 22,7% en el sector en julio y una caída de 36% al no considerar supermercados", detalló. Respecto a los resultados semanales, en la semana 30 (25 al 31 de julio) las ventas minoristas marcaron un alza de 8% frente a la semana anterior, tras el nulo resultado de la semana previa, y de 6,9% sin considerar supermercados. Las tiendas especializadas, en tanto, marcaron una baja semanal de 1,3% la semana 30, mientras que las no especializadas crecieron un 12% respecto a la semana 29. Mientras que la semana 30 (25 al 31 de julio) se evidencia una baja nominal de 8,7% anual en las ventas del retail y una baja de 22,2% frente a igual semana de 2021 al no considerar supermercados.