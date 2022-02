Editorial 06-02-2022

Verano diferente

Por estos días, las altas temperaturas han incentivado a que muchas personas se desplacen hacia las zonas de los balnearios populares, visiten la costa o vayan a la precordillera.

Sin embargo, y debido al tiempo de pandemia que estamos viviendo, se hace necesario reiterar que eta época resulta especialmente propicia para generar nuevos contactos si no tomamos los resguardos necesarios, ya que no sabemos realmente los niveles de autocuidado que tienen las personas que nos rodean.

Esta es una de las razones por las cuales, funcionarios de servicio Público han debido asumir dobles roles para fortalecer una tarea fiscalizadora y los municipios delegado responsabilidades en sus inspectores municipales para hacer una labor preventiva y en algunos casos incluso de fiscalización para procurar mantener estos puntos de reunión, libres de potenciales riesgos de contagio y con ello evitar que nuestros Centros de Salud se vean saturados por casos positivos a Covid y sus variantes.



Pero volvemos a lo de siempre, nada de los esfuerzos que las autoridades ya sea policiales o de gobierno y comunal cristalizará, sino está el apoyo ciudadano por el autocuidado.



Es aquí donde buscamos nuevamente llamar su atención para no arriesgarse innecesariamente ante el explosivo aumento de contagios.

De ustedes y de nosotros depende que este sea un verano tranquilo y sin sobresaltos para nosotros y para nuestros seres queridos.