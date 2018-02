Crónica 20-02-2018

Verduras frescas y orgánicas en el Mercado Campesino de Yerbas Buenas

Durante los días sábado de cada semana en el horario comprendido desde las 09:00 hasta las 15:00 horas, se desarrolla -en la ex cancha de carrera el Mercado Campesino- un proyecto de Indap y que beneficia a los pequeños productores de los diferentes lugares de la comuna de Yerbas Buenas.



El sábado recién pasado tuvimos la oportunidad de conocer el funcionamiento de este servicio y a la vez conversamos con algunas dueñas de casa. Alguna de ellas, como Lucía Reyes, Andrea Ibañez, Andrea Muñoz y Mirta López, coincidieron en que este mercado campesino funcione durante todo el año para comprar los productos frescos, recién salidos de la tierra y “les deseamos pleno éxito a los dueños de cada uno de los puestos, por lo que recomendamos a todas las dueñas de casa de Yerbas Buenas y alrededores que vengan los días sábados a comprar sus productos que benefician a cada familia”, dijeron las felices compradoras.



Por su parte el presidente de esta Agrupación del Mercado Campesino, Luis Flores, indicó que “la gente está muy contenta y ojalá que nunca se termine… nuestra propuesta es traerles productos frescos a los vecinos de la comuna, sin productos químicos , sanos e inocuos para que tengan una alimentación saludable”, dijo el representante, quien aprovechó de extender la invitación a todos los vecinos de la comuna para que se acerquen al Mercado Campesino, “nosotros no producimos a gran escala, nuestros productos son todos sanitos, así que la invitación está hecha a visitarnos todos los días sábados desde las 9 - hasta las 15 horas acá en la ex cancha de carrera en la comuna de Yerbas Buenas”, sentenció Flores.